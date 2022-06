Nauczycieli do współpracy przy tworzeniu centrum edukacyjnego szuka szczeciński aquapark. Przy powstającej Fabryce Wody działać ma Edukatorium poświęcone temu, jak woda zapoczątkowała życie na Ziemi oraz jaki ma wpływ na rozwój cywilizacji.

Szczecińska Fabryka Wody ma być nie tylko aquaparkiem, ale i centrum edukacyjnym. / Urząd Miasta Szczecina /

Szczecińska Fabryka Wody ma być nie tylko aquaparkiem, ale i centrum edukacyjnym.

Wizyta w Edukatorium Fabryki Wody ma stanowić niesamowitą podróż poprzez kosmos, historię ludzkości oraz do głębin mórz i oceanów. To właśnie w tym miejscu, będziemy tworzyć opowieść o tym, jak woda zapoczątkowała życie na naszej planecie i jaki ma wpływ na rozwój naszej cywilizacji. Aby opowieść ta była jak najciekawsza, już teraz zachęcamy do współpracy nauczycieli, którzy najlepiej z nas wszystkich rozumieją, jak należy dzielić się wiedzą i w jaki sposób ją przekazywać najmłodszym, ale nie tylko - mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.

Pierwsza wizyta nauczycieli już się odbyła. W Fabryce Wody gościła grupa pedagogów oraz specjalistów z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Poznaliśmy oczekiwania, wymieniliśmy się uwagami oraz co ważne, otrzymaliśmy dużo cennych wskazówek, które pomogą nam przygotować jak najlepszą ofertę edukacyjną, skierowaną zarówno do nauczycieli oraz przede wszystkim naszych przyszłych gości - dodaje Piotr Zieliński.

W Fabryce Wody gościła grupa pedagogów oraz specjalistów z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. / Urząd Miasta Szczecina /

Kolejny nauczyciele są poszukiwani. Zwłaszcza tacy, którzy mają ciekawe pomysły i chcą podzielić się swoim doświadczeniem.

Fabryka Wody to nowoczesny i wielofunkcyjny park wodny z funkcjami sportowymi, rekreacyjnymi oraz elementami edukacyjnymi. Szczeciński Aquapark składać się będzie z hali basenowej z basenami rekreacyjnymi i zjeżdżalniami, strefy basenu sportowego, strefy wellness i jednego z największych w kraju saunariów. W części zewnętrznej znajdą się baseny rekreacyjne oraz plaża. Dodatkowo przewidziane zostały strefa sportowa oraz rozrywkowa z kręgielnią, stołami do bilarda, ścianką wspinaczkową, siłownią czy kortami do squasha. Inwestycja obejmuje również realizację lodowiska sezonowego naprzemienne ze sceną amfiteatru oraz torem lodowym.

Centrum Edukacyjne podzielone będzie na 6 bloków tematycznych. / Urząd Miasta Szczecina /

Przy aquaparku powstać ma Edukatorium. Znajdą się w nim przestrzenie ekspozycyjne oraz laboratoria, w których przeprowadzane będą eksperymenty naukowe związane z wodą. Centrum Edukacyjne podzielone będzie na 6 bloków tematycznych, z których każdy poświęcony będzie innej tematyce takiej jak kosmos, klimat, ocean, człowiek, cywilizacja wody i hydroinżynieria.

Fabryka Wody powstaje na terenie dawnego kompleksu basenów Gontynka. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Aquapark powinien zostać otwarty pod koniec roku.