Wiemy już, jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. W poniedziałek ogłoszono wyniki głosowania. Mieszkańcy wybrali 26 projektów, które będą kosztować łącznie 20 mln zł. Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się zarówno te ogólnomiejskie, jak i lokalne.
- W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 mieszkańcy wybrali 26 projektów do realizacji za łączną kwotę 20 mln zł.
- Największe poparcie zdobyły defibrylatory AED w komunikacji miejskiej, miejski szlak Gryfów Szczecińskich oraz warsztaty redukcji stresu.
- W głosowaniu wzięło udział ponad 84 tysiące osób, a liczba zarejestrowanych głosujących była o 12 tysięcy większa niż rok wcześniej.
Najwięcej głosów wśród projektów ogólnomiejskich zdobyły:
- Defibrylatory AED w komunikacji miejskiej - za 3,2 mln zł w tramwajach i autobusach pojawi się 274 urządzeń ratujących życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
- Miejski szlak Gryfów Szczecińskich - 12 obiektów małej architektury w postaci gryfów, inspirowanych historią i kulturą miasta (koszt: 401 tys. zł).
- Warsztaty redukcji stresu - bezpłatne zajęcia z elementami arteterapii i rekreacji, mające przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu (31,5 tys. zł).
Wśród projektów lokalnych mieszkańcy wybrali m.in.:
- Budowę pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej przy SP35,
- Oświetlenie ulicy i parku Przygodna,
- Odtworzenie schodów na stadion Pogoni od strony ul. Witkiewicza,
- Stworzenie "książkodzielni" na os. Przyjaźni,
- Budowę parkingów na ul. Duńskiej, Pomorzanach i w Podjuchach,
- Cztery nowe boiska na Prawobrzeżu,
- Warsztaty z bezpieczeństwa cyfrowego dla seniorów w Dąbiu.
Łącznie oddano 84 022 głosy, z czego ponad 56 tys. na projekty lokalne. W głosowaniu wzięło udział 31 115 zarejestrowanych osób - o 12 tys. więcej niż rok wcześniej.
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podziękował mieszkańcom za zaangażowanie, podkreślając, że ich wybory realnie wpływają na rozwój miasta.
Budżet SBO na 2026 rok został zwiększony z 17,2 mln zł do 20 mln zł. Projekty do realizacji wybierano do wyczerpania środków w danej kategorii - w niektórych dzielnicach zrealizowanych zostanie kilka tańszych inicjatyw, w innych tylko jedna, droższa.
