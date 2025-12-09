Wiemy już, jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026. W poniedziałek ogłoszono wyniki głosowania. Mieszkańcy wybrali 26 projektów, które będą kosztować łącznie 20 mln zł. Wśród zwycięskich inicjatyw znalazły się zarówno te ogólnomiejskie, jak i lokalne.

Poznaliśmy wyniki Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2026 mieszkańcy wybrali 26 projektów do realizacji za łączną kwotę 20 mln zł.

Największe poparcie zdobyły defibrylatory AED w komunikacji miejskiej, miejski szlak Gryfów Szczecińskich oraz warsztaty redukcji stresu.

W głosowaniu wzięło udział ponad 84 tysiące osób, a liczba zarejestrowanych głosujących była o 12 tysięcy większa niż rok wcześniej.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Najwięcej głosów wśród projektów ogólnomiejskich zdobyły:

Defibrylatory AED w komunikacji miejskiej - za 3,2 mln zł w tramwajach i autobusach pojawi się 274 urządzeń ratujących życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

- za 3,2 mln zł w tramwajach i autobusach pojawi się 274 urządzeń ratujących życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Miejski szlak Gryfów Szczecińskich - 12 obiektów małej architektury w postaci gryfów, inspirowanych historią i kulturą miasta (koszt: 401 tys. zł).

- 12 obiektów małej architektury w postaci gryfów, inspirowanych historią i kulturą miasta (koszt: 401 tys. zł). Warsztaty redukcji stresu - bezpłatne zajęcia z elementami arteterapii i rekreacji, mające przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu (31,5 tys. zł).

Wśród projektów lokalnych mieszkańcy wybrali m.in.:

Budowę pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej przy SP35,

Oświetlenie ulicy i parku Przygodna,

Odtworzenie schodów na stadion Pogoni od strony ul. Witkiewicza,

Stworzenie "książkodzielni" na os. Przyjaźni,

Budowę parkingów na ul. Duńskiej, Pomorzanach i w Podjuchach,

Cztery nowe boiska na Prawobrzeżu,

Warsztaty z bezpieczeństwa cyfrowego dla seniorów w Dąbiu.

Łącznie oddano 84 022 głosy, z czego ponad 56 tys. na projekty lokalne. W głosowaniu wzięło udział 31 115 zarejestrowanych osób - o 12 tys. więcej niż rok wcześniej.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek podziękował mieszkańcom za zaangażowanie, podkreślając, że ich wybory realnie wpływają na rozwój miasta.

Budżet SBO na 2026 rok został zwiększony z 17,2 mln zł do 20 mln zł. Projekty do realizacji wybierano do wyczerpania środków w danej kategorii - w niektórych dzielnicach zrealizowanych zostanie kilka tańszych inicjatyw, w innych tylko jedna, droższa.