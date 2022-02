Na budowie najdłuższego w Polsce podwodnego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin gotowe są już niemal wszystkie elementy konstrukcji pod przyszłą jezdnię dla samochodów. Wnętrze tunelu powstanie z fabrykatów. Ich montaż ma ruszyć w marcu.

W marcu w tunelu pod Świną rozpocznie się montaż prefabrykatów pod jezdnię. / BIK UM Świnoujście /

Tunel pod Świną będzie najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce. Łączna długość tunelu i dróg dojazdowych to prawie 3,2 km długości, a samego tunelu drążonego metodą TBM niemal 1,5 km. Dobiega końca produkcja prefabrykowanych elementów, z których powstanie wnętrze przeprawy.

Proces powstawania prefabrykatów można podzielić na kilka etapów - wyjaśnia Jacek Król, Inżynier Rezydent z konsorcjum SWECO/Lafrentz, które prowadzi nadzór nad inwestycją. To przede wszystkim przygotowanie form: czyszczenie, spryskanie środkami antyadhezyjnymi, które zapobiegają przywieraniu świeżego betonu do form, a następnie montaż akcesoriów. Następnie przygotowane wcześniej kosze zbrojeniowe są wkładane do tych form przy pomocy suwnicy, a potem zalewane batonem. Dalej, w trakcie dojrzewania betonu, prefabrykaty są poddawane obróbce cieplnej. Rozformowane elementy są układane na placach składowych w pozycji gotowej do ich do transportu - dodaje.

Prefabrykaty do budowy jezdni w tunelu są już prawie gotowe. / BIK UM Świnoujście /

W tunelu prefabrykaty będą ze sobą połączone przy pomocy śrub. Na stykach zostaną uszczelnione specjalną masą wypełniającą i zapewniającą właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej.

Jako pierwsze będą układane elementy typu "U" na wcześniej wykonanej podlewce z drenażem. Następnie filigrany, które opierają się na dolnych wspornikach i prefabrykatach "U". Jako ostatnie zostaną zamontowane płyty sufitowe. Największą trudnością będzie dokładne ułożenie prefabrykatów, zapewnienie szczelności między wszystkimi elementami i oczywiście odpowiednia organizacja pracy w tunelu - dodaje Jacek Król.

Jako ostatnie w tunelu zostaną zamontowane płyty sufitowe / BIK UM Świnoujście /

Według harmonogramu prac montaż prefabrykatów rozpocznie się w marcu. Będą układane za pomocą maszyn, które służą również do betonowania i deskowania wsporników. Jedna z takich maszyn ma już specjalne urządzenia do podnoszenia elementów konstrukcji jezdni, druga jest do tego przygotowywana.

Oprócz prefabrykatów w tunelu zbrojone i wylewane są wsporniki, na których opierają się płyty sufitowe oraz filigrany pod płytę jezdną.

Co jeszcze dzieje się na budowie tunelu?

Na wyspie Uznam zakończono demontaż konstrukcji startowej dla maszyny TBM, która wydrążyła tunel. Natomiast w samym tunelu zakończyło się wiercenie i wklejanie kotew pod wsporniki dla prefabrykatów. Rozpoczęto przygotowania do wykonania ściany dociskowej na wlocie do tunelu TBM.

Najważniejsze w tej chwili są jednak przygotowania do budowy dwóch wyjść ewakuacyjnych, które powstaną przy zastosowaniu metody mrożenia gruntu. W sumie będą cztery wyjścia ewakuacyjne.

W tunelu trwają przygotowania do budowy wyjść ewakuacyjnych. / BIK UM Świnoujście /

W budynku Centrum Obsługi, który powstaje po stronie wyspy Uznam trwają ogólnobudowlane prace wykończeniowe. Do odbioru przygotowywane jest również przyłącze sieci wodociągowej.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych, z czego 85 proc. to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę finansuje Świnoujście z własnego budżetu.