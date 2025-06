Niepokojące doniesienia napłynęły z zachodniopomorskiego odcinka Odry. W sobotę służby otrzymały informacje o pojedynczych śniętych rybach w kilku miejscach rzeki, między Gryfinem a Mostem Cłowym. Sytuacja ta wywołała natychmiastową reakcję władz – wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zwołał w niedzielę posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego.

Śnięte ryby na Odrze (zdj. ilustracyjne) / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Według najnowszych ustaleń, powodem śnięcia ryb była tzw. przyducha, czyli niedobór tlenu w wodzie. Jak poinformowano, już w piątek badania prowadzone przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie wykazały bardzo niską zawartość tlenu rozpuszczonego w Odrze Wschodniej i Zachodniej. Ten niepokojący stan utrzymywał się również w sobotę i niedzielę.

Wojewoda Adam Rudawski uspokaja, że nie doszło do zanieczyszczenia chemicznego wody, a ostatnie badania wykluczyły także obecność złotej algi na tym odcinku rzeki. Wiemy, że nie doszło do zanieczyszczenia chemicznego wody. Ostatnie badania wykluczyły także obecność złotej algi na naszym odcinku Odry. Do pojedynczego śnięcia ryb doprowadziła lokalna przyducha - podkreślił wojewoda.

Specjaliści wskazują, że do przyduchy doszło najprawdopodobniej w wyniku nałożenia się kilku niekorzystnych czynników atmosferycznych. Gwałtowne burze, niskie ciśnienie, północny wiatr oraz wysoka temperatura sprawiły, że rozpuszczalność tlenu w wodzie gwałtownie spadła.

Najnowsze badania przeprowadzone w niedzielę przed południem dają powody do umiarkowanego optymizmu - ilość tlenu w Odrze zaczęła się zwiększać, co może oznaczać stopniową poprawę sytuacji. Jednak wojewoda nie ukrywa, że zagrożenie nie minęło. Tym razem doszło na szczęście do śnięcia małej ilości ryb, ale upały dopiero przed nami, dlatego sytuacja może się w kolejnych dniach i tygodniach pogorszyć - ostrzega Rudawski.

Jesteśmy gotowi na sytuacje kryzysowe. Wszystkie nasze służby, instytucje i jednostki zaangażowane w sprawy dotyczące Odry są w gotowości - zapewnił wojewoda. Rzeka jest na bieżąco monitorowana pod kątem zagrożeń ekologicznych, a w rejonie Widuchowej i jeziora Dąbie prowadzone są stałe badania parametrów wody. Na polecenie wojewody, dodatkowe próbki wody będą pobierane także z okolic Gryfina.

Wojewoda zaapelował do wędkarzy, rybaków, mieszkańców i turystów o czujność i zgłaszanie wszelkich niepokojących zjawisk na Odrze, zwłaszcza jeśli zauważą większą liczbę śniętych ryb.