"Ten mężczyzna jeszcze nie został zatrzymany. Wiemy, że jest uzbrojony i niebezpieczny" – przekazała w niedzielę rzeczniczka Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak. Funkcjonariuszka poinformowała także, że 57-latek zna się na broni i ma ją już od jakiegoś czasu. Jednocześnie zaapelowała do mieszkańców o ostrożność.

Poszukiwania Tadeusza Dudy / Grzegorz Momot / PAP/EPA

Trwa obława na uzbrojonego zabójcę. 57-letni Tadeusz Duda poszukiwany jest od piątku. To on najprawdopodobniej zastrzelił - z broni, którą posiada nielegalnie - swoją córkę i zięcia, a także ranił teściową, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala i przeszła operację. Do strzelaniny doszło w Starej Wsi koło Limanowej w Małopolsce.

Robimy wszystko, żeby tego mężczyznę znaleźć, ale podkreślam, to ogromny obszar jeśli chodzi o hektary, obszar zalesiony. Niestety z racji tego gęstego zalesienia, nie wszędzie można użyć termowizji. To jest ogromnie trudna operacja. W tej chwili nie ma ważniejszej sprawy do polskiej policji, to jest priorytet - przekazała

Policja poinformowała, że mężczyzna dobrze zna okoliczne lasy i teren, a także, że zna się na broni. Prokuratura wszczęła już śledztwo. Przesłuchiwani są świadkowie i osoby, które znają poszukiwanego od lat i mogą pomóc w jego znalezieniu.

Wiadomo, że mężczyzna miał wcześniej nakaz opuszczenia domu, bo jest podejrzany o przemoc wobec najbliższych. Policjantka w czasie briefingu w Starej Wsi wyjaśniała, że każdy, komu postawiony zostanie zarzut, ma zgodnie z kodeksem postępowania karnego prawo zapoznać się z materiałami, które przeciwko niemu zostały zgromadzone.

Ten mężczyzna z tego prawa skorzystał - zaznaczyła. Dzień przed zbrodnią 57-latek zapoznał się z aktami tej sprawy. Przyznała, że śledztwo wykaże, czy mógł to być motyw jego postępowania.

Bierzemy pod uwagę nawet najbardziej abstrakcyjne scenariusze, one muszą być sprawdzone i my to robimy. Bierzmy pod uwagę fakt, że ten mężczyzna mógł się wcześniej przygotować, że mógł mieć jakąś przygotowaną kryjówkę w lesie, że może mu ktoś pomagać. Wszystkie te okoliczności bierzemy pod uwagę - powiedziała insp. Nowak.

Poszukiwany Tadeusz Duda / Małopolska Policja /

Poszukiwany Tadeusz Duda / Małopolska Policja /

Apel policji

W niedzielę po południu małopolska policja wydała komunikat. Zaapelowała w nim o nieutrudnianie i niezbliżanie się do miejsca działań policjantów w Starej Wsi (woj. małopolskie).

"Zaobserwowaliśmy grupy, głównie młodych osób, które próbują wejść na teren działań policjantów. Takie zachowanie jest niebezpieczne oraz utrudnia pracę funkcjonariuszy" - piszą funkcjonariusze.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i nieutrudnianie im pracy" - dodają funkcjonariusze.

List gończy

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała, że wydała list gończy za podejrzanym 57-letnim Tadeuszem Dudą.

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Limanowej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni wobec Tadeusza Dudy, podejrzanego o podwójne zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa trzeciej osoby. Za podejrzanym wydano list gończy" - podała na portalu X Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.