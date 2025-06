W związku z wydarzeniami w Starej Wsi koło Limanowej prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku podwójnego zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie.



Poszukiwany Tadeusz Duda / Małopolska Policja /

Uzbrojony i niebezpieczny

Ten mężczyzna jeszcze nie został zatrzymany. Wiemy, że jest uzbrojony i niebezpieczny - przekazała w niedzielę rzeczniczka Komendanta Głównego Policji insp. Katarzyna Nowak.

Robimy wszystko, żeby tego mężczyznę znaleźć, ale podkreślam, to ogromny obszar jeśli chodzi o hektary, obszar zalesiony. Niestety z racji tego gęstego zalesienia, nie wszędzie można użyć termowizji. To jest ogromnie trudna operacja. W tej chwili nie ma ważniejszej sprawy do polskiej policji, to jest priorytet - przekazała.

Prokuratura wszczęła już śledztwo. Przesłuchiwani są świadkowie i osoby, które znają poszukiwanego od lat i mogą pomóc w jego znalezieniu. Wiadomo, że mężczyzna miał wcześniej nakaz opuszczenia domu, bo jest podejrzany o przemoc wobec najbliższych. Dzień przed zbrodnią 57-latek zapoznał się z aktami tej sprawy. Niewykluczone, że zbrodnię zaplanował.

Bierzemy pod uwagę nawet najbardziej abstrakcyjne scenariusze, one muszą być sprawdzone i my to robimy. Bierzmy pod uwagę fakt, że ten mężczyzna mógł się wcześniej przygotować, że mógł mieć jakąś przygotowaną kryjówkę w lesie, że może mu ktoś pomagać. Wszystkie te okoliczności bierzemy pod uwagę - powiedziała insp. Nowak.