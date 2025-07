U starszej pacjentki w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) wykryto cholerę. Informację potwierdził główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak zaznaczył, kobieta nie opuszczała kraju. W związku z wykryciem cholery, na kwarantannę skierowano ponad 20 osób, które miały kontakt z chorą.

Kobieta przebywa obecnie w izolatce (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Obecność cholery potwierdził dwukrotnie przeprowadzony test. U chorej kobiety wystąpiła m.in. silna biegunka. Obecnie pacjentka przebywa w izolatce.

Pacjentka ma różne inne towarzyszące schorzenia. Jej stan był na tyle poważny, że została przyjęta do szpitala, była hospitalizowana najpierw w Stargardzie, później przeniesiona na oddział zakaźny do Szczecina - przekazał w rozmowie z RMF FM dr Grzesiowski.

Wciąż trwają badania mikrobiologiczne, które mają ustalić, czy jest to przecinkowiec cholery takiego typu, który wywołuje epidemię.

Jak zaznaczył dr Grzesiowski, ani kobieta, ani nikt z jej otoczenia nie opuszczał kraju. Jeżeli nie znamy źródła, to być może ktoś inny z tego źródła się zarazi. Tu trwają szczegółowe analizy dochodzenia, gdzie mogła pacjentka się zakazić, ponieważ ta choroba nie występuje w Polsce w jakiś masowy sposób. Jest to najczęściej problem zawlekany z podróży tropikalnych. Pacjentka nie opuszczała Polski ani nikt z jej otoczenia także. Pozostaje śledzenie źródeł, gdzie przecinkowiec cholery może być w zbiornikach wodnych lub w różnego rodzaju żywności, która ma kontakt ze skażoną wodą - wyjaśnił.

Uruchomione zostały już nasze ekipy, które będą pobierały próbki ze środowiska tej pacjentki, żeby wykryć ewentualne źródło pochodzenia tej bakterii - dodał.

W związku z wykryciem cholery, na kwarantannę skierowano 26 osób, z czego 20 to osoby z personelu medycznego, które miały kontakt z pacjentką. Dodatkowo ponad 85 osób zostało objętych tzw. nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - te osoby mają meldować, czy nie występują u nich żadne objawy.

Główny inspektor sanitarny zaapelował także o przestrzeganie zasad higieny, zwłaszcza rąk, a także o korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł wody. Przecinkowiec cholery jest bakterią środowiskową. On żyje po prostu w wodzie stojącej, najczęściej w jakichś zbiornikach typu jakieś jeziora, stawy. On tam po prostu może sobie być w niewielkich stężeniach, w momencie, kiedy narastają upały i jest sprzyjająca temperatura dla tych bakterii, one mogą się namnożyć w większych ilościach - tłumaczył dr Grzesiowski.



Jest to pierwszy od lat przypadek cholery, która nie była zawleczona z tropików i to jest powodem naszych bardzo intensywnych działań - zaznaczył.

Czym jest cholera?

Cholera to ostra choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Vibrio cholerae. Choroba ta przenosi się głównie przez skażoną wodę i żywność. Objawy cholery obejmują gwałtowną biegunkę, wymioty i odwodnienie, które mogą prowadzić do śmierci, jeśli nie zostaną szybko leczone. Leczenie polega głównie na nawadnianiu organizmu, a w cięższych przypadkach na podawaniu antybiotyków.