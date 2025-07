Nad Europą trwa dynamiczna wymiana mas powietrza, która w najbliższych dniach przyniesie Polsce zróżnicowaną i miejscami bardzo gwałtowną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz wysoką temperaturą, które mogą dać się we znaki mieszkańcom wielu regionów kraju. IMGW wydał ostrzeżenia.

Burze, deszcze i upały w Polsce (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Obecnie nad wschodnią i zachodnią częścią Europy dominują niże baryczne, które przynoszą niestabilną pogodę. Polska podzielona jest na dwie strefy wpływów: wschodnia połowa kraju znajduje się pod oddziaływaniem niżu znad Białorusi, natomiast reszta kraju korzysta z przewagi podwyższonego ciśnienia. W efekcie nad naszym krajem utrzymuje się bardzo ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie.

Niedziela pod znakiem burz i wysokiej temperatury

Niedziela przyniesie zróżnicowaną pogodę. Na zachodzie i południu kraju prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, co oznacza sporo chwil ze słońcem i przyjemną aurą. Jednak na pozostałym obszarze kraju chmur będzie więcej - miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są także burze.

Temperatura w niedzielę będzie wysoka - na wschodzie i nad morzem termometry pokażą do 23 st. C, w centrum kraju około 26 st. C, a na zachodzie nawet 29 st. C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, głównie z kierunków północnych i północno-zachodnich, ale w czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Poniedziałek - upały i gwałtowne burze

Początek tygodnia przyniesie kolejne zmiany w pogodzie. Wschodnia i centralna część kraju mogą liczyć na przewagę słońca i brak opadów. Jednak na pozostałym obszarze od rana będzie pogodnie, ale w ciągu dnia od południowego zachodu zacznie przybywać chmur, które po południu przyniosą przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz suma opadów może wynieść nawet do 35 mm, a porywy wiatru osiągną prędkość do 85 km/h, co może powodować lokalne szkody.

Temperatura w poniedziałek będzie jeszcze wyższa niż dzień wcześniej. Na Suwalszczyźnie maksymalnie 26 st. C, w centrum około 29 st. C, a w Małopolsce nawet do 32 st. C. Nad samym morzem nieco chłodniej - od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, ale w czasie burz może być bardzo silny.

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia meteorologiczne / IMGW /

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw oraz przed upałami dla dwóch kolejnych regionów.

Ostrzeżenia burzowe dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Synoptycy przewidują, że w tych regionach mogą wystąpić intensywne opady deszczu, których suma może osiągnąć od 20 do nawet 35 mm. Burzom będą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 65 km/h, a miejscami także opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać w godzinach od 12:00 do 21:00.

Wraz z ostrzeżeniami meteorologicznymi, wydano również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla tych samych regionów. Intensywne opady deszczu mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów poziomu wód w rzekach i lokalnych ciekach wodnych. Ostrzeżenia będą obowiązywać w godzinach od 12:00 do 23:00.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe nie ominą również zachodniej części Polski. W części województwa lubuskiego oraz dolnośląskiego prognozowane są upały. Temperatura powietrza może osiągnąć nawet 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia w tych regionach będą obowiązywać od godziny 14:00 do 18:00.

Aktualna prognoza pogody. Sprawdź mapy

Burza

Deszcz

Temperatura

Wiatr