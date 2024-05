Nad morzem wystartowały rekrutacje do pracy sezonowej. Przedsiębiorcy szukali już ludzi do pracy w majówkę, teraz szukają chętnych na sezon letni, który zaczyna się w połowie czerwca. Eksperci rynku pracy widzą kilka interesujących tendencji: jest coraz mniej osób z Ukrainy, rośnie zainteresowanie wśród młodych ludzi. Pensje za to w porównaniu z ubiegłym rokiem są bardzo podobne lub nawet… mniejsze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przedsiębiorcy prawdziwy wyścig o pracownika zaczynają w czerwcu, gdy rzeczywiście na stanowiskach jest gigantyczny ruch i gdy od dobrej obsługi zależy zainteresowanie ich punktem i zysk. Wtedy sprawna kelnerka czy świetnie pracujący kucharz są warci każdych pieniędzy - mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group.

Potrzebni kucharze, kelnerzy, pomoce

Aktywna rekrutacja pracowników sezonowych do kurortów nadmorskich zaczyna się zwykle w kwietniu. Tak było i w tym roku. W majówkę dopisała pogoda, co powodowało, że w niektórych punktach handlowych i gastronomicznych pracownicy zatrudniani byli niemal z godziny na godzinę.

Najaktywniej rekrutuje gastronomia i handel. Gastronomia budzi się do życia po zimowym letargu. Potrzeba kelnerek, pomocy kuchennych, kucharzy, pomocników kucharzy. Handel potrzebuje pracowników desperacko i rekrutuje najszerzej: mowa zarówno o dyskontach, gdzie w sezonie znaczący zwiększa się ruch i godziny otwarcia sklepów. Brakuje jednak rąk do pracy także do sprzedaży pamiątek - mówi Anna Sudolska, ekspertka rynku pracy IDEA HR Group.

W hotelach praca na godziny

Na mniejszą skalę rekrutacja odbywa się w hotelach. Zazwyczaj zawczasu zabezpieczyły one swoje kadry na sezon. W wielu obiektach coraz częściej pracują osoby z zagranicy. Mowa nie tylko o Polakach i osobach z Ukrainy, ale i Indii, Bangladeszu czy z Afryki.

Cudzoziemcy świetnie sprawdzają się w gastronomii hotelowej, obsłudze klientów czy w ramach pracy room-service. Stąd widzimy, że tutaj raczej rekrutacji jest mniej, a jeżeli są to raczej mówimy o pojedynczych ofertach. Sprzątając można zarobić więcej niż w gastronomii, ale pracodawcy są bardziej skłonni zatrudniać chętnych do pracy na godzinę niż na etat. To się pewnie zmieni, gdy wzrośnie obłożenie w hotelach i w pensjonatach - mówi Anna Sudolska.

Ile można zarobić pracując sezonowo w tym roku? Jak mówi Anna Sudolska stawki pewnie jeszcze będą rosnąć. Wszystko zależne jest od liczby turystów nad morzem, od pogody i kadrowych planów poszczególnych obiektów. Oferty - przynajmniej na razie - nie są rekordowo wysokie.

Pensje nie tak atrakcyjne

Pensje nad morzem ani nie rosną, ani nie spadają. Oferty są podstawowe. To znaczy, że kelnerka może zarobić od 6 d 8 tysięcy złotych netto, a w gastronomii wszystko zależy od doświadczenia i czasu pracy kucharza i pomocy kuchennej. Są oferty, powiedzmy, niepowalające rzędu 6-7 tysięcy złotych miesięcznie, ale też nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie dla kucharza z doświadczeniem. Wiele zależy także od gotowości do pracy. Wiele ofert pracy wygląda atrakcyjnie, ale gdy okazuje, że praca dotyczy dyżurów 6 dni w tygodniu po 10-12 godzin to te kwoty nie robią takiego wrażenia. W lodziarniach i kawiarniach też można zarobić na ten moment około 7 tysięcy złotych - mówi Anna Sudolska.

Kolejny rok z rzędu najwięcej można zarobić sprzątając.

Stawki zaczynają się od 35 złotych za godzinę sprzątania w apartamentach i pokojach na wynajem. W ubiegłym roku rekordowe stawki sięgały nawet 70 złotych za godzinę. Widzimy, że w tym roku jest mniej pań z Ukrainy chętnych do pracy, ale to się jeszcze może zmienić - dodaje Anna Sudolska.