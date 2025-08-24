Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla mieszkańców Szczecina alert w związku z pożarem w zakładzie przetwarzania opon przy ulicy Ks. Kujota. Zaapelowano w nim o nieotwieranie okien. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski zapewnił jednak, że w powietrzu nie ma niebezpiecznych substancji. "Pożar się nie rozprzestrzenia, prowadzimy dalej działania gaśnicze" - przekazał RMF FM starszy kapitan Franciszek Goliński Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie.

Pożar wybuchł w nocy / PSP Szczecin / Państwowa Straż Pożarna

"Uwaga! Pożar w zakładzie przetwarzającym opony w Szczecinie (ul. Ks. Kujota). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Nie otwieraj okien. Śledź komunikaty służb" - czytamy w alercie rozesłanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.



Wojewoda zachodniopomorski zapewnił jednak, że w Szczecinie nie ma zagrożenia chemicznego, a w powietrzu nie ma niebezpiecznych substancji.

Ogień w hali produkcyjnej pojawił się około godziny 1:00. Wówczas w zakładzie znajdowało się 10 pracowników. Wszyscy wyszli na zewnątrz, jeden potrzebował pomocy ratowników i został przewieziony do szpitala.

Pożar objął część hali o powierzchni 2 tys. metrów kwadratowych. Zapaliła się też instalacja znajdująca się na zewnątrz hali.

Strażacy na miejscu pożaru / Straż Pożarna /

Na miejscu w momencie kulminacyjnym było kilkudziesięciu strażaków. 35 strażaków PSP i grupy operacyjne komendy miejskiej i wojewódzkiej - przekazał starszy kapitan Franciszek Goliński.

