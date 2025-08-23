Jak donosi amerykańska stacja CNN, Ukraina koncentruje ataki na rosyjskich rafineriach ropy naftowej i pociągach z paliwem. W ten sposób Kijów szkodzi rosyjskiej machnie wojennej. W rezultacie pomimo zakazu eksportu wzrosły ceny benzyny. Ponadto nie jest ona wszędzie dostępna.

Ukraina koncentruje ataki na rosyjskich rafineriach ropy naftowej i pociągach z paliwem, aby zaszkodzić rosyjskiej machinie wojennej (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / PAP/Abaca

CNN podkreśla, że tylko w sierpniu ukraińskie drony zaatakowały co najmniej dziesięć kluczowych instalacji energetycznych. Strategia ta okazuje się skuteczna. Atakowane rafinerie odpowiadają za ponad 10 procent rosyjskiego przerobu rocznie.

Stacja przypomina, że pożar w jednej z rafinerii trwa już od dwóch dni.

Na okupowanym Krymie i w kilku regionach na stacjach zaczęło brakować benzyny. Pomimo rządowych dopłat rosną ceny paliwa. Ceny hurtowe benzyny na giełdzie w Petersburgu wzrosły w tym miesiącu o prawie 10 proc., a od początku roku o blisko połowę. Analitycy nie spodziewają się poprawy sytuacji przez co najmniej miesiąc, mimo że rosyjski rząd wprowadził pod koniec lipca zakaz eksportu benzyny.

Ukraiński wywiad poinformował, że w zeszłym tygodniu rosyjskie firmy gwałtownie zwiększają zakupy benzyny z Białorusi.