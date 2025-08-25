Z kolei w piątek, 15 sierpnia trąba powietrzna - również sfilmowana przez lokalną ludność, przesuwająca się wraz z ogniem - wystąpiła na terenie zajętym przez pożar w gminie Aguiar da Beira w dystrykcie Guarda.

W obu przypadkach, jak przekazali portugalscy strażacy, tornado ognia przemieściło się na odcinku kilkudziesięciu kilometrów, niszcząc po drodze drzewa, linie wysokiego napięcia oraz siejąc popłoch wśród miejscowej populacji.

Żywioł zniszczył prawie 200 tysięcy hektarów lasów

Porywisty wiatr, a także utrzymujące się od lipca ponad 30-stopniowe upały utrudniają strażakom walkę z ogniem, który doprowadził do największych zniszczeń w dystryktach Viseu, Vila Real, Coimbra, Castelo Branco i Guarda.

Szalejące w Portugalii od końca lipca pożary doprowadziły do zniszczenia ponad 200 tys. hektarów lasów i nieużytków rolnych. W walce z nimi śmierć poniosły cztery osoby.