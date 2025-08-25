Środkowa i północna część Portugalii zmaga się z coraz trudniejszą sytuacją, związaną z trawiącymi te tereny pożarami lasów i łąk, które występują tam od końca lipca. Na tym jednak nie koniec problemów mieszkańców tych terenów. W kilku miejscach zaobserwowano bowiem tornada ognia, a także trąby powietrzne unoszące popioły z pogorzelisk.
Kilka rzadkich zjawisk pojawiło się w rejonie pożaru, największego w tym roku w Portugalii, który od 13 sierpnia pustoszy drzewostany i łąki w gminie Arganil w dystrykcie Coimbra, w środkowej części kraju.