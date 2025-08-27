Trwa dogaszanie pozostałości hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Dojazd w Tarnowie, gdzie w środę doszło do pożaru. W hali przechowywane były znicze. Ogniem zajęła się również część administracyjna hali. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. "Pożar w mniejszym zakresie już się nie rozprzestrzenia. Niedługo będziemy mogli mówić o całkowitym opanowaniu tego pożaru" - przekazał RMF FM Dominik Ryba z tarnowskiej straży pożarnej.

Miejsce pożaru hali magazynowej na terenie hurtowni zniczy w Tarnowie / Paweł Topolski / PAP

Dzięki zaangażowaniu straży pożarnej udało się zapobiec przedostaniu się ognia na inne budynki. Nie ma też osób poszkodowanych.

Potężny pożar hali w Tarnowie

Według informacji portalu tarnow.naszemiasto.pl obecnie trwa dogaszanie pozostałości hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Dojazd w Tarnowie, w której w środę wybuchł potężny pożar. Na miejscu interweniowało blisko 200 strażaków z prawie 50 zastępów straży pożarnej.

Do pożaru rozdysponowano nie tylko strażaków z Tarnowa i okolicznych jednostek OSP, ale też z Brzeska, Bochni, Nowego Sącza i Wieliczki.

Trwa dowożenie wody na miejscu. Utworzyliśmy bufor, podmieniamy ratowników. Na tą chwilę nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych, co jest pozytywną informacją. Pożar w mniejszym zakresie już się nie rozprzestrzenia. Niedługo będziemy mogli mówić o całkowitym opanowaniu tego pożaru - powiedział RMF FM Dominik Ryba z tarnowskiej straży pożarnej.

"Wiatr skierował dym w stronę Dąbrowy Tarnowskiej"

Straż wykorzystała specjalistyczny sprzęt, m.in. drona do monitorowania, samochód rozpoznania chemicznego i monitorowania atmosfery. Jakoś powietrza na miejscu monitorowała grupa chemiczna. Wiatr skierował dym nad Tarnów i w stronę Dąbrowy Tarnowskiej, dlatego strażacy zaapelowali do mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Dym był widoczny i odczuwalny m.in. ze względu na parafinę zawartą w zniczach.

Pożar hali w Tarnowie / Paweł Konieczny / RMF FM

Rekomendujemy, by nie zbliżać się do miejsca pożaru i wybierać objazdy. Na ul. Tuchowskiej mogą występować utrudnienia w ruchu - przekazał RMF24 Dominik Ryba z PSP w Tarnowie.

Przyczyny pożaru będzie ustalać policja.

