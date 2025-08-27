Trwa dogaszanie pozostałości hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Dojazd w Tarnowie, gdzie w środę doszło do pożaru. W hali przechowywane były znicze. Ogniem zajęła się również część administracyjna hali. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. "Pożar w mniejszym zakresie już się nie rozprzestrzenia. Niedługo będziemy mogli mówić o całkowitym opanowaniu tego pożaru" - przekazał RMF FM Dominik Ryba z tarnowskiej straży pożarnej.
Dzięki zaangażowaniu straży pożarnej udało się zapobiec przedostaniu się ognia na inne budynki. Nie ma też osób poszkodowanych.
Według informacji portalu tarnow.naszemiasto.pl obecnie trwa dogaszanie pozostałości hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Dojazd w Tarnowie, w której w środę wybuchł potężny pożar. Na miejscu interweniowało blisko 200 strażaków z prawie 50 zastępów straży pożarnej.
Do pożaru rozdysponowano nie tylko strażaków z Tarnowa i okolicznych jednostek OSP, ale też z Brzeska, Bochni, Nowego Sącza i Wieliczki.
Trwa dowożenie wody na miejscu. Utworzyliśmy bufor, podmieniamy ratowników. Na tą chwilę nie stwierdziliśmy osób poszkodowanych, co jest pozytywną informacją. Pożar w mniejszym zakresie już się nie rozprzestrzenia. Niedługo będziemy mogli mówić o całkowitym opanowaniu tego pożaru - powiedział RMF FM Dominik Ryba z tarnowskiej straży pożarnej.
Straż wykorzystała specjalistyczny sprzęt, m.in. drona do monitorowania, samochód rozpoznania chemicznego i monitorowania atmosfery. Jakoś powietrza na miejscu monitorowała grupa chemiczna. Wiatr skierował dym nad Tarnów i w stronę Dąbrowy Tarnowskiej, dlatego strażacy zaapelowali do mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Dym był widoczny i odczuwalny m.in. ze względu na parafinę zawartą w zniczach.
Rekomendujemy, by nie zbliżać się do miejsca pożaru i wybierać objazdy. Na ul. Tuchowskiej mogą występować utrudnienia w ruchu - przekazał RMF24 Dominik Ryba z PSP w Tarnowie.
Przyczyny pożaru będzie ustalać policja.