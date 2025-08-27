Pali się budowana hala w Przecławiu koło Szczecina. To budynek o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych.

Strażacy informują, że ogniem objęta jest jedna trzecia dachu. 

Na miejscu jest 11 zastępów straży pożarnej.

