Pali się budowana hala w Przecławiu koło Szczecina. To budynek o powierzchni 3 tysięcy metrów kwadratowych.
Strażacy informują, że ogniem objęta jest jedna trzecia dachu.
Na miejscu jest 11 zastępów straży pożarnej.
