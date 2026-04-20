W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka”. Wiadomo już, że zwycięzca odwiedził kolekturę w Reczu w województwie zachodniopomorskim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W sobotę w Lotto wylosowano następujące liczby: 1, 6, 19, 32, 37, 43. Znalazły się na kuponie szczęśliwca, który odwiedził kolekturę przy ul. Środkowej 9a w Reczu (woj. zachodniopomorskie).

Wiadomo, że gracz kupił kilka zakładów. Zaufał swojemu szczęściu i wybrał metodę na chybił trafił. Dzięki niej wzbogacił się o 2 miliony złotych.

Sobotnia "szóstka" jest pierwszą w historii tego miasta.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.

