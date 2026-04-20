W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka”. Wiadomo już, że zwycięzca odwiedził kolekturę w Reczu w województwie zachodniopomorskim.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
W sobotę w Lotto wylosowano następujące liczby: 1, 6, 19, 32, 37, 43. Znalazły się na kuponie szczęśliwca, który odwiedził kolekturę przy ul. Środkowej 9a w Reczu (woj. zachodniopomorskie).
Wiadomo, że gracz kupił kilka zakładów. Zaufał swojemu szczęściu i wybrał metodę na chybił trafił. Dzięki niej wzbogacił się o 2 miliony złotych.
Sobotnia "szóstka" jest pierwszą w historii tego miasta.
Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.
Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.
Więcej informacji o najwyższych wygranych w Lotto można znaleźć tutaj.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.