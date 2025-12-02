Sąd Rejonowy w Szczecinie uniewinnił we wtorek youtubera Łukasza W., znanego jako „Kamerzysta” i dwie inne osoby, oskarżonych o psychiczne znęcanie się nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem. Zarzut związany był z nagraniem zamieszczonym w serwisie Youtube. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok dotyczy wydarzeń z 2021 roku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Sąd Rejonowy w Szczecinie uniewinnił youtubera Łukasza W. "Kamerzystę" oraz dwie inne osoby w sprawie znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem.

Oskarżeni byli związani z kontrowersyjnym nagraniem z 2021 roku, gdzie młody mężczyzna wykonywał upokarzające zadania za pieniądze.

W nagraniu brały udział również Wioletta K. i Adrian S.

Sędzia Beata Szczepańska ogłosiła wyrok uniewinniający, a uzasadnienie zostało utajnione.

Wstrząsające nagranie

Prokuratura oskarżała "Kamerzystę" oraz Wiolettę K. i Adriana S. o psychicznie znęcenie się nad niepełnosprawnym intelektualnie 18-latkiem.

W kwietniu 2021 r. na kanale internetowym Łukasza W. opublikowano film, na którym młody chłopak zjada garść ziemi i coś brązowego wyciągniętego z kuwety, skacze z balkonu do kubła na śmieci, tarza się w błocie, nabija sobie cegłą guza na głowie, skacze do szamba. Miał to robić za pieniądze. Wioletta K. i Adrian S. brali udział w nagraniu materiału.

Sąd utajnił uzasadnienie wyroku

Sędzia Beata Szczepańska ogłosiła we wtorek, że wszyscy oskarżeni są niewinni. Uzasadnienie wyroku zostało utajnione.



Uzasadnienie sądu nas przekonuje, bo było w duchu naszych wystąpień końcowych. Sąd bardzo skutecznie oparł się temu, co media wytworzyły wokół tej sprawy - powiedział mec. Marek Mikołajczyk. Ten wyrok jest po prostu sprawiedliwy - stwierdził.



Adwokat wyjaśnił, że nie może mówić o szczegółach, które wskazano na sali sądowej. Poprosił media, by zwolnić go z ocen etycznych w tej sprawie. Stwierdził, że nie będzie komentował zasad funkcjonowania różnych portali internetowych i "zarabiania" w ten sposób.

Prokuratura jeszcze nie podjęła decyzji ws. zaskarżenia wyroku

Prokuratura wnioskowała dla Łukasza W. o karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Jeszcze nie wiadomo, czy zaskarży wyrok uniewinniający. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda poinformowała, że w środę zapadnie decyzja, czy śledczy złożą wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, a później ewentualne odwołanie do Sądu Okręgowego.



33-letniego Łukasza W. i pozostałych oskarżonych nie było we wtorek w sądzie. Wszystkie rozprawy odbywały się w trybie niejawnym. Jak argumentował sąd - by chronić pokrzywdzonego.