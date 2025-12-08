Policjanci ze stołecznego Śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy podróżowali po Europie z zaawansowanym sprzętem hakerskim i detektorem urządzeń szpiegowskich. W aucie, którym się poruszali, funkcjonariusze znaleźli m.in. urządzenie FLIPPER, laptopy, anteny, routery, karty SIM oraz przenośne dyski twarde. Zabezpieczone przedmioty mogą służyć do ingerencji w systemy informatyczne i popełniania poważnych przestępstw.

Ukraińcy wpadli podczas kontroli drogowej w Warszawie / Policja

Policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali trzech obywateli Ukrainy podróżujących po Europie.

W aucie znaleziono specjalistyczny sprzęt hakerski FLIPPER, detektor urządzeń szpiegowskich, anteny, laptopy, karty SIM, routery, dyski twarde i kamery.

Mężczyźni w wieku 43, 42 i 39 lat nie potrafili wyjaśnić celu posiadania zabezpieczonych urządzeń.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw, oszustw komputerowych oraz posiadania sprzętu do popełniania przestępstw, w tym ataków na dane o znaczeniu dla obronności kraju.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Do zatrzymania doszło podczas rutynowej kontroli drogowej przy ulicy Senatorskiej w Warszawie. Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zwrócili uwagę na wyraźnie zdenerwowanych pasażerów osobowej toyoty.

Mężczyźni w wieku 43, 42 i 39 lat tłumaczyli, że "podróżują po Europie", a do Polski przyjechali zaledwie kilka godzin wcześniej. W rozmowie z funkcjonariuszami podawali się za informatyków, jednak nie potrafili wyjaśnić celu posiadania specjalistycznych urządzeń. W trakcie przesłuchania często zapominali języka angielskiego i unikali odpowiedzi na szczegółowe pytania.

Policjanci zabezpieczyli cały sprzęt i przekazali sprawę do śródmiejskiego Wydziału Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące oszustw, oszustw komputerowych oraz posiadania urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

Rzeczy znalezione w samochodzie Ukraińców / Policja

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście - Północ sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Śledczy sprawdzają, w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski i czy ich działalność mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście - Północ.

Rzeczy znalezione w samochodzie Ukraińców / Policja

Rzeczy znalezione w samochodzie Ukraińców / Policja