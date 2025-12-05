Sąd Okręgowy w Koszalinie skazał 38-letniego Arkadiusza Ż. na 8 lat więzienia za zabójstwo ojca podczas świąt Bożego Narodzenia w Złocieńcu. Sąd uwzględnił ograniczoną poczytalność oskarżonego i zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary.

W piątek Sąd Okręgowy w Koszalinie ogłosił wyrok w sprawie Arkadiusza Ż., oskarżonego o zabójstwo ojca w nocy z 25 na 26 grudnia 2023 roku w Złocieńcu.

Mężczyzna został uznany za winnego i skazany na 7 lat i 6 miesięcy więzienia. Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary ze względu na ograniczoną poczytalność sprawcy.

Ograniczona poczytalność i inne zarzuty

Biegli psychiatrzy ocenili, że Arkadiusz Ż. w chwili popełnienia czynu miał „ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozumienia czynu i pokierowania swoim postępowaniem”.

Powodem była „dekompensacja zaburzeń osobowości obsesyjno-kompulsywnej, narcystycznej lub upojenie atypowe na podłożu niniejszych zaburzeń osobowości”.

Oskarżony został również uznany za winnego naruszenia nietykalności cielesnej swojej partnerki i jej kuzyna. W tym przypadku sąd odstąpił od wymierzenia kary, nakazując zapłatę 2 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Nielegalna amunicja i łączna kara

Arkadiusz Ż. odpowiadał także za posiadanie bez zezwolenia 168 sztuk amunicji. Za ten czyn otrzymał 8 miesięcy więzienia i 8 tys. zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Łączna kara wyniosła 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zaliczył na jej poczet czas spędzony w areszcie od 27 grudnia 2023 roku. Mężczyzna ma również pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny.

Do tragedii doszło na podwórku rodzinnego domu w Złocieńcu (Zachodniopomorskie). Arkadiusz Ż. po powrocie ze świątecznego spotkania oddał dwa strzały do ojca, raniąc go śmiertelnie w brzuch i klatkę piersiową. Wcześniej szarpał swoją partnerkę i jej kuzyna.

W chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu i marihuany.