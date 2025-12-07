Projekt ustawy o kryptoaktywach we wtorek powróci pod obrady rządu - poinformował minister Maciej Berek. Jak dodał, ustawa jest potrzebna, a weto prezydenta "nie wpływa na determinację rządu, żeby uregulować ten obszar".

Premier Donald Tusk / Paweł Supernak / PAP

We wtorek rząd ponownie zajmie się projektem ustawy o kryptoaktywach - poinformował minister Maciej Berek.

Ustawa została wcześniej zawetowana przez prezydenta; weto poparły kluby PiS i Konfederacji.

Premier Donald Tusk zapowiedział ponowne złożenie projektu i apel do prezydenta oraz opozycji o poparcie ustawy.

W piątek Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Prezydenckie weto poparły w głosowaniu kluby PiS i Konfederacji. Tego dnia premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd raz jeszcze złoży projekt ustawy i będzie namawiać prezydenta oraz opozycję do jego poparcia.

"Ustawa regulująca rynek kryptoaktywów jest potrzebna"

W niedzielę na platformie X minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów poinformował, że "już we wtorek Rada Ministrów ponownie zajmie się projektem ustawy w tej sprawie".

Berek podkreślił, że "ustawa regulująca rynek kryptoaktywów jest potrzebna, żeby chronić osoby inwestujące tam swoje oszczędności", a według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, "to już ok. 3 mln Polaków".

Jak dodał, Polska jest ostatnim krajem UE, który nie wdrożył odpowiednich rozwiązań. "Weto prezydenta nie wpływa na determinację rządu, żeby uregulować ten obszar" - zaznaczył.

Do swojego wpisu minister dołączył porządek zaplanowanych na wtorek obrad rządu, z którego wynika, że wnioskodawcą projektu ws. kryptoaktywów jest minister finansów.