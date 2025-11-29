Saperzy wywieźli już pocisk rakietowy z czasów II wojny światowej, znaleziony przy ul. Pomorskiej w dzielnicy Dąbie w Szczecinie. Okoliczni mieszkańcy, którzy byli ewakuowani na czas akcji, mogą już wrócić do domów.

Zdj. ilustracyjne / Fot. MARIUSZ KAPALA / Gazeta Lubuska / Polska Press / East News

Akcja ewakuacji mieszkańców i usunięcia pocisku przebiegła bardzo sprawnie - relacjonowała rzeczniczka szczecińskiej policji Anna Gembala. Pocisk opuścił już granice miasta. 44 ewakuowanych mieszkańców może już wracać do swoich domów - dodała.

Odwołany został zakaz przebywania na otwartej przestrzeni, wprowadzony na czas usuwania niewybuchu. Objęci nim byli mieszkańcy ulic: Lotniczej, Klombowej, Pokładowej, Al. Przyjaciół, Kostrzyńska, Elbląska, Narzędziowa, Miła, Potok, Letnia, Jesienna (od nr 18 w stronę Wiosennej), Gryfińska (od nr 18), Emilii Gierczak (od nr 53), Żaglowa (od nr 7), Jeziorna (nr 8 w kierunku Szybowcowej), Szybowcowa (nr 123 do skrzyżowania z Rumuńską), Rumuńska (do skrzyżowania z ul Goleniowską).

Pocisk rakietowy zostanie teraz bezpiecznie przetransportowany do Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim i tam zdetonowany na poligonie.



Niewybuch, prawdopodobnie z 1945 r., gdy toczyły się ciężkie walki o Dąbie, znaleziono przy ul. Pomorskiej, blisko gmachu III Liceum Ogólnokształcącego i skrzyżowania z ul. Emilii Gierczak.

W związku z odnalezieniem niewybuchu do mieszkańców Szczecina trafił w piątek alert RCB.

"Uwaga! 29.11 w godz. 7:00 - 11:00 akcja podjęcia niewybuchu - Szczecin ul. Pomorska 150. Słuchaj komunikatów i nie zbliżaj się do wskazanego rejonu" - ostrzegało w SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.