Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę na Teneryfie. Trzy osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne po tym, jak silna fala porwała je do oceanu w rejonie klifów Los Gigantes na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy. O wszystkim poinformowały hiszpańskie służby ratunkowe.
- Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne po tym, jak silna fala porwała turystów do oceanu przy klifach Los Gigantes na Teneryfie.
- Wśród ofiar mają być obcokrajowcy.
- Eksperci podkreślają konieczność lepszego informowania turystów o zagrożeniach związanych z oceanem na Wyspach Kanaryjskich.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Sprawę opisał m.in. portal Daily Mirror.
Wśród ofiar śmiertelnych są dwaj mężczyźni (w tym jeden w wieku 35 lat) oraz 55-letnia kobieta. Jedna z poszkodowanych kobiet doznała zatrzymania akcji serca, jednak udało się ją reanimować i przetransportować śmigłowcem do szpitala. Inna, 39-latka, trafiła do szpitala z umiarkowanymi obrażeniami. Trzecią poszkodowaną opatrzono na miejscu.
Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 16:00 czasu lokalnego.
Według relacji ratowników, ofiary zostały zaskoczone przez falę, która zmyła je do wody. Dwie inne osoby również znalazły się w niebezpieczeństwie, ale zdołały wydostać się na brzeg o własnych siłach.
Lokalne media informują, że wśród poszkodowanych są turyści z zagranicy, a ofiary pochodzą z Włoch i Słowenii. Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia narodowości ofiar.
To kolejny w ostatnim czasie tragiczny wypadek na Teneryfie związany z wysokimi falami. 8 listopada trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych po tym, jak fale porwały turystów do oceanu w różnych częściach wyspy. Wśród ofiar była 79-letnia Holenderka, która zginęła w porcie Puerto de la Cruz, a dziewięć innych osób trafiło do szpitala.
Eksperci i lokalne organizacje apelują o lepsze informowanie turystów o zagrożeniach związanych z Atlantykiem. Sebastian Quintana, prezes organizacji Canarias 1500 Km de costa, podkreśla, że aż 70 proc. ofiar utonięć na Wyspach Kanaryjskich to turyści. Wskazuje na potrzebę wprowadzenia czytelnych ostrzeżeń w hotelach i na plażach, zwłaszcza podczas ogłaszania alertów pogodowych.
Quintana apeluje do odwiedzających wyspy o rozwagę i przestrzeganie zaleceń służb: "Najskuteczniejszym środkiem ratunkowym jest informacja. Wystarczy prosty komunikat w recepcji hotelu: 'Nie idź dziś na plażę, wybrzeże Wysp Kanaryjskich objęte jest alertem przed wysokimi falami i silnym przybojem.'"