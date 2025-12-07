Formuła 1 ma nowego bohatera. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena w niedzielę po raz pierwszy w karierze wywalczył tytuł mistrzowski. W ostatnim w sezonie wyścigu w Abu Zabi zajął trzecie miejsce. Wygrał po raz 71. w karierze czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Lando Norris w pit stopie / POOL ANDREJ ISAKOVIC / PAP/EPA

Lando Norris z McLarena po raz pierwszy w karierze zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1.

W ostatnim wyścigu sezonu w Abu Zabi Norris zajął trzecie miejsce.

Zwycięzcą wyścigu został Max Verstappen z Red Bulla, który odniósł 71. wygraną w karierze.

Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca startujący z pole position - tradycja została podtrzymana także w tym sezonie.

Drugie miejsce zajął Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.

Od 2015 roku w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.

To był ostatni wyścig sezonu 2025, w którym pierwszy w karierze tytuł zapewnił sobie Brytyjczyk Lando Norris z McLarena.

Brytyjczyk Lewis Hamilton, który w tym sezonie reprezentuje barwy Ferrari, jest nadal rekordzistą pod względem liczby wygranych wyścigów F1 - na najwyższym stopniu podium stanął 105 razy. Drugie miejsce zajmuje Niemiec Michael Schumacher - 91.

Jedyny Polak w historii cyklu Robert Kubica ma na koncie jedną wygraną - w 2008 roku w Kanadzie.