Zarzuty w śledztwie w sprawie ostrzelania kamienic przy ul. Mazurskiej i Rayskiego w Szczecinie usłyszało trzech mężczyzn - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Szkody wyniosły kilka tysięcy złotych.

Szczecińscy policjanci zatrzymali trzech podejrzanych / KMP Szczecin /

Trzej mężczyźni mieli rzucać materiały pirotechniczne w okna kamienic przy ul. Rayskiego i Mazurskiej w Szczecinie.

Eryk G. oddawał strzały z przedmiotu przypominającego broń palną w kierunku okien.

Jeden z podejrzanych gromadził, posiadał i wyrabiał materiały wybuchowe.

Eryk G. i Jakub Ch. zostali tymczasowo aresztowani, a Marcin B. objęty dozorem policyjnym.

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

Atak na kamienice w centrum miasta

Według ustaleń śledczych z Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo trzej podejrzani - Eryk G., Jakub Ch. i Marcin B. - mieli w nocy z 21 na 22 października rzucać materiały pirotechniczne w okna kamienic przy ul. Rayskiego i Mazurskiej. Jeden z mężczyzn, Eryk G., oddawał także strzały z przedmiotu przypominającego broń palną w kierunku okien. W wyniku tych działań doszło do uszkodzenia szyb, a straty oszacowano na kilka tysięcy złotych.

Zbierał materiały wybuchowe

Ponadto jeden z mężczyzn podejrzany jest o gromadzenie, posiadanie i wyrabianie materiałów wybuchowych, czym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych.



Podczas przeszukania pomieszczeń użytkowanych przez Eryka G. ujawniono różnego rodzaju substancje wybuchowe oraz urządzenia wybuchowo-odłamkowe - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.

Areszt dla dwóch mężczyzn

Mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo, gdzie prokurator ogłosił im zarzuty oraz przesłuchał ich w charakterze podejrzanych. Na wniosek prokuratury sąd uwzględnił wnioski prokuratora i zadecydował o aresztowaniu Eryka G. i Jakuba Ch. Marcin B. ma dozór policyjny.

Za uszkodzenie mienia i narażenie człowieka na niebezpieczeństwo grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Za czyny związane z wytwarzaniem lub obrotem materiałami niebezpiecznymi kara może wynieść od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.