Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o zidentyfikowaniu rosyjskiego bojownika, który dopuścił się brutalnego aktu przemocy wobec ukraińskiego jeńca. Według ustaleń śledczych to Wołodymyr Połupołtinnych, dowódca jednego z pułków Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL). Osobiście miał wyciąć nożem znak "Z" na czole pojmanego żołnierza. Mężczyzna został zaocznie poinformowany o postawieniu mu zarzutów dotyczących popełnienia zbrodni wojennej.

Brutalny akt przemocy

Do brutalnego aktu miało dojść 10 czerwca 2022 roku, podczas intensywnych walk na froncie wschodnim. Zgromadzone przez SBU materiały wskazują, że odpowiedzialny jest Wołodymyr Połupołtinnych - dowódca utworzonego przez Rosjan 6. samodzielnego kozackiego pułku zmechanizowanego ŁRL. Wydał on swoim podwładnym rozkaz torturowania ukraińskich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli. Miał również osobiście uczestniczyć w tych działaniach.

W trakcie jednego z przesłuchań miał własnoręcznie wyciąć nożem na czole jeńca wojennego literę "Z". To symbol, który od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę stał się znakiem rozpoznawczym i propagandowym najeźdźcy.

Zarzuty za naruszenie konwencji genewskiej

Śledczy SBU zarzucają Połupołtinnychowi przestępstwa z Kodeksu Karnego Ukrainy. Zarzuca mu się naruszanie postanowień konwencji genewskiej, która reguluje traktowanie jeńców wojennych. Dokument ten jednoznacznie zakazuje wszelkich bezprawnych działań wobec osób przebywających w niewoli. Nakłada też obowiązek poszanowania godności jeńców. Torturowanie, okaleczanie czy inne formy przemocy fizycznej i psychicznej wobec jeńców to poważne naruszenia prawa międzynarodowego.

Według informacji przekazanych przez SBU Wołodymyr Połupołtinnych pochodzi z okupowanej części obwodu ługańskiego. Już w 2014 roku dołączył do nielegalnych formacji zbrojnych, które były kontrolowane i wspierane przez Rosję. Po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Połupołtinnych aktywnie uczestniczył w walkach. Na wschodzie kraju służył jako dowódca jednego z oddziałów wchodzących w skład Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.

Znak "Z" początkowo pojawił się jako oznaczenie na rosyjskich pojazdach wojskowych. Miał na celu ułatwić identyfikację oddziałów podczas działań bojowych. Jednak z czasem symbol zyskał nowe znaczenie. Stał się jednym z głównych emblematów rosyjskiej inwazji, a także narzędziem propagandowym.