Na oczach sześciorga dzieci znęcał się nad żoną. Maluchy także stawały się obiektem ataków. Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim postawiła 38-letniemu mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa, gwałtu i znęcania się nad małżonką i dziećmi. Decyzją sądu został aresztowany.

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim postawiła 38-letniemu mężczyźnie zarzuty usiłowania zabójstwa, gwałtu oraz znęcania się nad żoną i sześciorgiem dzieci.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 5 lipca - mężczyzna próbował zamordować swoją żonę, przykładając jej nóż kuchenny do gardła, gdy spała.

Według ustaleń prokuratury, sprawca następnie wykorzystał przewagę fizyczną i zgwałcił żonę.

Z ustaleń śledztwa, które Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze przedstawiła w opublikowanym komunikacie, wynika, że 5 lipca mężczyzna usiłował zamordować swoją żonę.

Kiedy spała, przykładając jej nóż kuchenny do gardła, usiłował pozbawić ją życia. Do zbrodni nie doszło, bo kobieta obudziła się i podjęła obronę. Wówczas sprawca, wykorzystując swoją siłową przewagę, zgwałcił ją - przekazała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Poinformowała, że przemoc w rodzinie była codziennością od dwóch lat. Mężczyzna miał wszczynać bezpodstawne awantury, wyzywać swoją żonę, grozić jej pozbawieniem życia i bić po całym ciele. Wszystko działo się na oczach ich sześciorga dzieci. Kiedy synowie próbowali bronić matki, sami stawali się obiektem ataków w postaci przemocy fizycznej. Znęcał się również psychicznie nad trojgiem najmłodszych, nieporadnych jeszcze dzieci.

Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa małżonki, jej zgwałcenia oraz fizycznego i psychicznego znęcania się nad członkami swojej rodziny. Grozi mu co najmniej 10 lat więzienia, a nawet dożywocie.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim zgodził się na tymczasowy areszt dla podejrzanego. Mężczyzna złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do winy. Nie był wcześniej karany.