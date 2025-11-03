Stanowisko premiera i osiem resortów dla ANO Andreja Babisza, Zmotoryzowani będą mieli czterech ministrów, a SPD - trzech. Trzy ugrupowania, które utworzą nowy rząd Czech, podpisały w poniedziałek umowę koalicyjną. Na czele rządu stanie Babisz.

Trzy ugrupowania w Czechach podpisały umowę koalicyjną i przedstawiły program nowego rządu.

Premierem zostanie Andrej Babisz, lider ruchu ANO, który kierował już czeskim rządem w latach 2017-2021.

Nową koalicję tworzą: ANO, prawicowa, eurosceptyczna partia Zmotoryzowani (Motoristie) oraz radykalnie prawicowa, antyunijna i antyimigrancka Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD).

Umowa koalicyjna przewiduje, że ANO będzie miało premiera i obejmie osiem resortów. Zmotoryzowani będą mieli czterech ministrów, a SPD - trzech.

Podczas uroczystości podpisania umowy podpisy pod nią złożyli szefowie ugrupowań oraz przewodniczący klubów parlamentarnych. Zapowiadane jest także podpisanie jej przez wszystkich posłów, jako zobowiązanie do popierania gabinetu i jego projektów ustaw.

Poparcie wszystkich 108 posłów koalicji ma być też gwarancją obsadzenia w tajnym głosowaniu stanowiska szefa Izby Poselskiej. Koalicjanci uzgodnili, że przypadnie ono liderowi SPD Tomio Okamurze. Usłyszał on zarzuty podżegania do nienawiści, ale po jego ponownym wyborze do Izby Poselskiej postępowanie zostało zawieszone.

Po podpisaniu umowy koalicyjnej Babisz powiedział, że liczy na uchwalenie budżetu do 17 grudnia, co pozwoli uniknąć prowizorium budżetowego. Wyraził nadzieję, że prezydent Czech Petr Pavel powoła nowy gabinet do połowy grudnia.