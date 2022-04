Rodzinny koncert dla dzieci i ich rodziców z Polski i Ukrainy organizuje szczecińska Filharminia im. Mieczysława Karłowicza. W holu budynku w niedzielę pojawi się wyjątkowa konstrukcja. To "Niebieskie pudełko" na dary dla potrzebujących uchodźców. Pod tym samym tytułem organizowany jest koncert, podczas którego będzie można usłyszeć utwory Ravela, Saint-Saensa czy Debussy'ego.

"Niebieskie pudełko" na dary dla dzieci z Ukrainy stanie w holu szczecińskiej filharmonii. / Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie /

Wyjątkowa konstrukcja pojawi się w holu Filharmonii w Szczecinie już 24 kwietnia o godzinie 17.00. Tytułowe "Niebieskie pudełko" będzie symbolem pomocy dla dzieci i matek, które uciekły z Ukrainy do Polski. Będzie także miejscem zbiórki darów. Finałem zbiórki będzie koncert, złożony z utworów Erica Satie, Maurice'a Ravela, Camille'a Saint-Saensa, Curta Mahra i Claude'a Debussy'ego, przygotowany przez EduFilharmonię.

W nawiązaniu do obchodzonego 2 kwietnia Dnia Świadomości Autyzmu, cykliczny koncert EduFilharmonia będzie inny niż zazwyczaj. Posłuchamy muzyki z zamkniętymi oczami, doświadczymy niskich, uspokajających dźwięków. Wszystko po to, aby dostrzegać różnorodność wokół nas i dzięki niej odkrywać samych siebie na nowo. To świetnie doświadczenie dla dzieci, które chcą zrozumieć muzykę, niekoniecznie rozumiejąc wszystkie słowa - mówi Rafał Ceglarek, rzecznik Filharmonii.

Koncert został przygotowany także z myślą o dzieciach z Ukrainy z ośrodka Szafir w Moryniu i z Domu Dziecka w Stargardzie.

"Niebieskie pudełko" ma także wymierne oblicze. To wysoka na dwa metry konstrukcja, która pomieści prezenty dla potrzebujących matek z dziećmi z Ukrainy. W tym momencie zapotrzebowanie jest na kremy i kosmetyki pielęgnacyjne oraz słodycze, z których skompletujemy podarunki z okazji prawosławnych świąt wielkanocnych. Wierzymy, że Państwo, wraz z zespołem Filharmonii w Szczecinie, wesprą zbiórkę i tym samym przekażemy nasze symboliczne wsparcie rodzinom z Ukrainy - mówi Rafał Ceglarek.

Pudełko będzie dostępne do 27 kwietnia. Koordynatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Mi-Gracja w Szczecinie.