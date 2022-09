Co czwarty sprzedający nie wystawił prawidłowo paragonu wynika z wakacyjnej kontroli przeprowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową. Kary za brak lub błędnie wystawiony rachunek sięgnęły 9 milionów złotych. To, co klientom może wydawać się niepotrzebną błahostką, może otwierać drogę do oszustw.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Krajowa Administracja Skarbowa w lipcu i sierpniu przeprowadziła 32 227 kontroli w formie "nabycia sprawdzającego". Pracownicy KAS incognito nabywają towary lub usługi w celu sprawdzenia, czy sprzedaż jest rejestrowana na kasie fiskalnej, a paragon wydawany klientowi. Od ulicznych straganów oraz małych punktów handlowych i gastronomicznych po duże hotele, drogie restauracje i salony SPA. Wystawiliśmy 7666 mandatów na kwotę prawie 9 mln zł. Niestety, co czwarte nabycie wykazało nieprawidłowości - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Paragon, choć może wydawać się mało ważnym kawałkiem papieru, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki. Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć zapłacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają nieprawidłowe np. tzw. paragon kelnerski, a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, by je anulować. Zdarza się, że porzucone paragony służą także "jako podkładki" do wystawiania tzw. pustych faktur i wyłudzania podatku VAT - tłumaczy Małgorzata Brzoza. Nieuczciwy restaurator będzie też bardziej konkurencyjny niż ten, który skrupulatnie wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych. Wystarczy, że pieniądze, których nie odprowadził jako podatek, zainwestuje np. w nowe stoliki. Nieuczciwym przedsiębiorcom za niewystawienie paragonu grozi kara grzywny w wysokości do 15 050 złotych. Warto zwrócić uwagę na prawidłowo wystawiony paragon. Zdarza się, że zamiast niego otrzymujemy potwierdzenie zapłaty kartą płatniczą. Musimy pamiętać, że wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą debetową lub kredytową. Nie zastępuje on paragonu fiskalnego. Innym przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorców jest wydawanie paragonów niefiskalnych. Dotyczy to przede wszystkim usług gastronomicznych. Zamiast paragonu wystawiane są rachunki lub paragony kelnerskie. Obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów sprzedających towary i usługi osobom fizycznym. Jest jednak lista podmiotów, które nie muszą rejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej i wydawać paragonów. To m.in. rolnicy ryczałtowi, właściciele sklepów internetowych, jeśli zapłatę otrzymują wyłącznie za pośrednictwem poczty lub banku, sprzedający produkty i usługi, jeśli ich roczna sprzedaż osobom fizycznym nie przekracza 20 tys. zł. Nie każdy paragon musi mieć postać wydruku z kasy fiskalnej. Od 2020 r. sprzedawca posiadający kasę online może przesłać klientowi e-paragon, mailem lub SMSem. Zobacz również: Organizacje pozarządowe znad Odry bez wsparcia? "Klienci boją się zbliżać do rzeki"

