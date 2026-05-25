Zderzenie dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Do wypadku doszło około 10:00 na pasach w stronę Wrocławia. Na A4 występują duże utrudnienia w ruchu.

Według wstępnych ustaleń policji jeden autokar miał najechać na drugi. Oba autokary wiozły dzieci na dwie różne wycieczki.

Policja przekazała reporterowi RMF FM, że jak dotąd nikt nie uskarża się na poważne urazy.

Podróżujący dwoma autokarami są badani. W sumie dwoma pojazdami jechało 99 osób. 91 z nich to dzieci.

Na miejsce wypadku jadą już autobusy zastępcze, a dzieciom m.in. zapewniana jest woda.

Korek na A4 w stronę Wrocławia ciągnie się od Mysłowic do Jaworzna. Objazd wyznaczono trasą S1, ale policjanci radzą, aby z autostrady zjeżdżać jeszcze przed bramkami.

