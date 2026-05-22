Guz jajnika o masie około 25 kilogramów usunięto z ciała 47-letniej pacjentki. Udaną operację przeprowadzili lekarze z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Lekarze usunęli ogromny guz z ciała pacjentki / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lekarze z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach usunęli 47-letniej pacjentce guz jajnika ważący ok. 25 kg.

Guz uciskał narządy wewnętrzne, utrudniając m.in. prawidłowe funkcjonowanie płuc.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Pacjentka trafiła na Oddział Ginekologiczno-Położniczy z nasilonym bólem oraz problemami z oddychaniem. Przeprowadzona diagnostyka wykazała obecność rozległego guza, który uciskał narządy wewnętrzne i ograniczał możliwość prawidłowego rozprężania płuc.

Ordynator: Byliśmy przygotowani na różne scenariusze

Jak poinformował szpital, zabieg wymagał zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu, w skład którego weszli ginekolodzy, chirurdzy, anestezjolodzy, interniści oraz personel pielęgniarski. Operacja zakończyła się powodzeniem.

Byliśmy przygotowani na różne scenariusze podczas zabiegu operacyjnego. Jestem ogromnie wdzięczny całemu zespołowi za tak ogromne zaangażowanie. Wszyscy byli przy tej pacjentce i dzięki temu mogliśmy ją bezpiecznie zoperować. To było wyzwanie dla wszystkich - powiedział, cytowany w komunikacie szpitala, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, lek. Maciej Tyczyński.

Według szpitala pacjentka została wypisana do domu kilka dni po operacji. Jej masa ciała zmniejszyła się ze 137 do 113 kilogramów.

"Nie warto było zwlekać"

Kobieta przyznała, że pierwszą wizytę w placówce planowała już rok wcześniej, jednak zrezygnowała z niej z obawy przed diagnozą i przez kolejne miesiące unikała badań kontrolnych.

Nie warto było zwlekać, bo gdybym przyszła rok temu, to dawno miałabym to z głowy - podkreśliła pacjentka, apelując jednocześnie do innych kobiet o regularne wizyty ginekologiczne.

Lekarze podkreślają znaczenie profilaktyki i badań kontrolnych. Jak zaznaczył ordynator oddziału, obawa przed diagnozą często opóźnia rozpoczęcie leczenia, co może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia pacjentów.

Nie pierwsza taka operacja

Nie był to pierwszy przypadek usunięcia przez tarnogórskich lekarzy guza o tak dużych rozmiarach. W 2024 r. zespół oddziału ginekologiczno-położniczego przeprowadził operację usunięcia 19-kilogramowego guza jajnika u kobiety około 60. roku życia.

Wcześniej, w 2020 r., lekarze usunęli pacjentce 17-kilogramowy guz oraz sześć litrów płynu z jamy otrzewnej, a także guz o masie 24 kg i średnicy 60 cm, który - jak wykazało badanie histopatologiczne - nie miał charakteru złośliwego.

Medycy od lat wykorzystują te przypadki do przypominania o znaczeniu regularnych badań ginekologicznych i wczesnej diagnostyki.