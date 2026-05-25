Od poniedziałku, 25 maja, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Drogowcy rozpoczną prace na kluczowych ulicach w centrum miasta oraz przy Moście Poniatowskiego. Zmiany obejmą zarówno ruch samochodowy, jak i kursowanie autobusów.

Nocne prace na Emilii Plater i Alejach Jerozolimskich

Remonty rozpoczną się od ulicy Emilii Plater w rejonie Dworca Centralnego. Jak poinformował stołeczny ratusz, drogowcy wyremontują jezdnie przy Dworcu Centralnym.

Najpierw na ulicy Emilii Plater, później w Alejach Jerozolimskich. W obu miejscach będą pracowali dwie noce.

W nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę, na odcinku pomiędzy Salą Kongresową a Alejami Jerozolimskimi, kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi będzie możliwy wyłącznie skręt w prawo.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Remonty wpłyną również na trasy autobusów miejskich.

We wtorek 26 maja autobusy linii 117 będą kończyły i rozpoczynały trasę na przystanku Dworzec Centralny 02, a 507 – Dworzec Centralny 06 w Alejach Jerozolimskich.

Autobusy 131, 520 i 521 pojadą: Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i przez Rondo Dmowskiego do swoich tras. W czasie prac inaczej przy Dworcu Centralnym będą jeździły autobusy nocne: N22, N24, N25, N31, N33, N37, N42, N72, N81, N83 – przekazał ratusz.

W nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek, Aleje Jerozolimskie między Emilii Plater a Rondem Czterdziestolatka zostaną zwężone do jednego pasa.

W czwartek, 28 maja, autobusy linii 131, 520 i 525 będą wjeżdżały na pętlę przy Dworcu Centralnym przez ulicę Emilii Plater, następnie Świętokrzyską i Aleją Jana Pawła II do tunelu za Złotą.

Przystanek w Alejach Jerozolimskich sprzed Dworca Centralnego zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Emilii Plater – informuje ratusz.

Utrudnienia przy Moście Poniatowskiego i na Wale Miedzeszyńskim

Kolejne zmiany czekają kierowców korzystających z Mostu Poniatowskiego. Przez pięć dni zjazd z mostu na Wał Miedzeszyński będzie możliwy tylko w kierunku zoo. Nie będzie także możliwości skrętu w lewo z Wału Miedzeszyńskiego w stronę Ronda Waszyngtona.

Kierowcy oraz autobusy linii 146 i 147 zostaną skierowani na objazdy.

Do Ronda Waszyngtona będzie można dojechać ulicami: Zamoście, Targową i Aleją Zieleniecką lub Wałem Miedzeszyńskim do Zwycięzców i dalej Francuską.

Autobusy linii 146 i 147 w kierunku Falenicy i Starej Miłosny będą kursowały objazdem. Od skrzyżowania ulic Targowej i Zamoyskiego pojadą do Alei Zielenieckiej i nią dojadą do swoich stałych tras na Francuskiej – przekazał ratusz.