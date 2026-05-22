W piątek 22 maja rozpoczyna się tegoroczna edycja festiwalu Daisy Days w Pszczynie. Przez trzy dni miejska starówka zamieni się w przestrzeń pełną muzyki, literatury, sztuki i ogrodowych aranżacji. XIII odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem "Miasto Opowieści i Dźwięku" i – jak podkreślają organizatorzy – ma być połączeniem kultury, światła oraz miejskiej atmosfery inspirowanej postacią księżnej Daisy von Pless.

Od 22 do 24 maja potrwa Daisy Days 2026 w Pszczynie

Daisy Days od lat należą do najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Festiwal nawiązuje do postaci Księżnej Daisy von Pless - jednej z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek Pszczyny, znanej z działalności społecznej, zamiłowania do sztuki i ogrodów. Tegoroczna edycja dodatkowo wpisuje się w jubileusze lokalnych instytucji kultury, m.in. 80-lecie biblioteki miejskiej oraz 70-lecie Ogniska Muzycznego w Pszczynie.

W programie znalazły się koncerty, spotkania literackie, warsztaty dla dzieci, wystawy ogrodów pokazowych, kiermasze oraz widowiskowe iluminacje i mappingi świetlne na rynku. W programie literackim wydarzenia znalazły się spotkania autorskie z Sylwią Chutnik (poświęcone lokalnym historiom kobiet) i Jakubem Małeckim.

Organizatorzy zapowiadają także liczne wydarzenia muzyczne - od kameralnych koncertów gitarowych po występy młodych artystów związanych z Ogniskiem Muzycznym. Wieczorami centrum miasta rozświetlą iluminacje oraz artystyczny mapping, który stał się już jednym z charakterystycznych elementów Daisy Days.

Polskie Towarzystwo Florystyczne przygotowało inspirowaną land artem wystawę "OrganicArt". Ekspozycja zostanie ulokowana w Parku Zamkowym, m.in. na tafli stawów, wpisując się w krajobraz parku.

Nie zabraknie również atrakcji dla rodzin. W planie są warsztaty "Być jak Księżna Daisy", konkursy, foodtrucki i Majówka Konna, która tradycyjnie przyciąga miłośników jeździectwa i historycznych pokazów.

Centralnym punktem wydarzenia pozostają jednak słynne "Ogrody Daisy" - efektowne aranżacje florystyczne przygotowane na rynku. W tym roku motyw przewodni łączy naturę z literaturą i światłem, tworząc wyjątkową przestrzeń miejską pełną instalacji artystycznych.

Daisy Days 2026 potrwają do niedzieli, 24 maja. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na oficjalnej stronie festiwalu.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizacją imprezy wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Od 22 maja od godz. 09:00 do 24 maja do godz. 22:00 rynek oraz część ulic starówki będą wyłączone z ruchu samochodowego. Zamknięte zostaną m.in. ulice Garncarska, Bramkowa, Strażacka, Bankowa, Basztowa oraz Ratuszowa. Ograniczenia obejmą także wjazd od strony ulic Chrobrego, Wojska Polskiego i Targowej, z wyjątkiem mieszkańców i służb organizacyjnych.

Urząd Miejski w Pszczynie poinformował, że zmiany mają charakter czasowy i wynikają z konieczności zabezpieczenia przestrzeni wydarzeń plenerowych. Kierowcom zaleca się korzystanie z wyznaczonych parkingów w rejonie miasta.