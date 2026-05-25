Futbol już nie tylko na stadionie. Szkocki piłkarz Scott McTominay trafi na banknoty. Grafika prezentująca bramkę, jaką strzelił reprezentacji Danii, która przyczyniła się do awansu Wyspiarzy na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, znajdzie się na banknocie o wartości 20 funtów. To limitowana edycja, którą szkocki bank wypuści w ograniczonej liczbie.

  • Po więcej aktualnych informacji sportowych zapraszamy na stronę główną rmf24.pl.

Powrót Szkotów na mundial. Po trzech dekadach nieobecności

Szkocki bank postanowił uwiecznić niezwykłej urody bramkę strzeloną przez reprezentanta kraju Scotta McTominaya. Efektowne trafienie z "nożyc" z początku spotkania z Danią w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw świata walnie przyczyniło się do zwycięstwa w tym meczu i awansu Wyspiarzy na mundial.

Wypuszczenie banknotu ma podkreślić nie tylko wagę trafienia, ale także zwrócić uwagę na powrót Szkocji na mundial po prawie 30 latach nieobecności. Ostatni raz Szkoci grali na mistrzostwach świata w 1998 roku. W rozgrywanym na francuskich boiskach mundialu Wyspiarze zakończyli swój udział w imprezie tej rangi na fazie grupowej.

McTominay na banknocie. Bank uwieczni efektowne trafienie piłkarza

Szkocki bank wyprodukuje jedynie 100 egzemplarzy tego okolicznościowego banknotu. Kibice będą mieli okazje wziąć udział w konkursie, który zdecyduje o tym, do kogo powędrują futbolowe egzemplarze. Jak zaznaczają komentatorzy, unikatowe banknoty będą gratką dla kolekcjonerów, którzy pilnie śledzą każdą taką limitowaną edycję.

Szkocja trafiła do grupy C, gdzie zmierzy się z Haiti, Maroko i Brazylią. Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie rusza 11 czerwca i potrwa do 19 lipca. 

Zobacz również: