Futbol już nie tylko na stadionie. Szkocki piłkarz Scott McTominay trafi na banknoty. Grafika prezentująca bramkę, jaką strzelił reprezentacji Danii, która przyczyniła się do awansu Wyspiarzy na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku, znajdzie się na banknocie o wartości 20 funtów. To limitowana edycja, którą szkocki bank wypuści w ograniczonej liczbie.
Szkocki bank postanowił uwiecznić niezwykłej urody bramkę strzeloną przez reprezentanta kraju Scotta McTominaya. Efektowne trafienie z "nożyc" z początku spotkania z Danią w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw świata walnie przyczyniło się do zwycięstwa w tym meczu i awansu Wyspiarzy na mundial.