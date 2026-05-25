Wypuszczenie banknotu ma podkreślić nie tylko wagę trafienia, ale także zwrócić uwagę na powrót Szkocji na mundial po prawie 30 latach nieobecności. Ostatni raz Szkoci grali na mistrzostwach świata w 1998 roku. W rozgrywanym na francuskich boiskach mundialu Wyspiarze zakończyli swój udział w imprezie tej rangi na fazie grupowej.

McTominay na banknocie. Bank uwieczni efektowne trafienie piłkarza

Szkocki bank wyprodukuje jedynie 100 egzemplarzy tego okolicznościowego banknotu. Kibice będą mieli okazje wziąć udział w konkursie, który zdecyduje o tym, do kogo powędrują futbolowe egzemplarze. Jak zaznaczają komentatorzy, unikatowe banknoty będą gratką dla kolekcjonerów, którzy pilnie śledzą każdą taką limitowaną edycję.