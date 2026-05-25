Jedenastoletnia dziewczynka została raniona w głowę eksplodującą petardą w niedzielę w Krakowie. W mieście fetowano awans Wisły do ekstraklasy. W czasie święta doszło do niejednej niebezpiecznej sytuacji.

Jak poinformował portal RMF24.pl kom. Piotr Szpiech z krakowskiej policji, do wypadku z udziałem 11-latki doszło przy ul. Karmelickiej.

Dziecko trafiło do szpitala w stanie niezagrażającym życiu. Policjanci skontaktowali się później z jej opiekunami, którzy przekazali, że dziewczynka czuje się dobrze i czeka na wizytę.

W poniedziałek jej rodzice mają złożyć zawiadomienie na komisariacie.

To niejedyna niebezpieczna sytuacja, jaka miała miejsce w trakcie fety. Służby na bieżąco pomagały osobom, które zasłabły - przekazał nam kom. Szpiech. "Gazeta Krakowska" podała, że odnotowano przynajmniej kilkadziesiąt przypadków poparzeń. Organizatorzy wielokrotnie prosili uczestników przez mikrofony, by nie odpalać pirotechniki.