Jest wniosek prokuratury o zmianę sędzi, która miała orzekać ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Chodzi o sędzię Annę Nowakowską, do której trafiło zażalenie obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie ENA.

Zbigniew Ziobro / Paweł Supernak / PAP

Wniosek Prokuratury Krajowej o wyłączenie Anny Nowakowskiej ze sprawy wpłynął do Sądu Apelacyjnego w piątek. Jego podstawą jest to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę, a następnie powołana na stanowisko z udziałem tzw. neo-KRS, a więc zdaniem prokuratury - w sposób wadliwy.

Zażalenie obrońców na odmowę wstrzymania postępowania ws. ENA dla byłego ministra trafiło do sędzi Nowakowskiej kilkanaście dni temu.

Do sądu dotarła już wniosek o wyłączenie jej z orzekania w tej sprawie. W losowaniu sędziego, który rozstrzygnie sprawę jej wyłączenia, nie będą brali udziału inni tzw. neo-sędziowie Sądu Apelacyjnego. Losowanie odbędzie się dzisiaj.

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, decyzja ws. ENA dla Zbigniewa Ziobry znowu się jednak przesunie.

Zbigniew Ziobro od kilkunastu dni przebywa w USA

10 maja były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro jest, wraz z byłym wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Dzień później rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak na konferencji podkreślał, że "bez żadnej satysfakcji należy stwierdzić", że prokuratorzy "od początku w tej sprawie mieli rację" twierdząc, że "konieczne jest tymczasowe aresztowanie" Ziobry oraz "natychmiastowe, niezwłoczne wdrożenie poszukiwań międzynarodowych".

Kwestia, której prokuratura starała się zaradzić, ale taki jest fakt: mianowicie Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany. Mógł swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej, tam gdzie nie jest potrzebny polski paszport - mówił wtedy rzecznik PK. Dodał, że prokuratura robiła "wszystko od miesięcy, aby tego rodzaju poszukiwania międzynarodowe za Zbigniewem Ziobro zostały uruchomione".

Prok. Nowak przypomniał, że już 7 listopada ub.r. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Ziobrze i zezwolił na jego zatrzymanie. Tego samego dnia prokurator podpisał postanowienie o zatrzymaniu polityka PiS i przedstawieniu mu zarzutów. 13 listopada, "absolutnie niezwłocznie" - jak ocenił prok. Nowak - do sądu skierowany został wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry. Jak podkreślił Nowak, skierowanie tego wniosku było pierwszym krokiem do wdrożenia międzynarodowych poszukiwań Ziobry.

Rzecznik PK zaznaczył, że postanowienie o tymczasowym aresztowaniu b. szefa MS zostało rozpatrzone przez sąd "dopiero" 5 lutego br. Jak przypomniał, dzień później, 6 lutego za Zbigniewem Ziobrą wydany został list gończy. Podkreślił, że prokuratura wiedziała już wtedy, że Ziobro nie przebywa w Polsce, w związku z czym 10 lutego do sądu skierowany został wniosek o wydanie wobec niego Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), który - przypomniał prok. Nowak - "do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany".

Ziobro i Romanowski na Węgrzech

Pod rządami Viktora Orbana b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego b. zastępca w resorcie Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie Europejski Nakaz Aresztowania, wniosek prokuratury o ENA w wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef MS kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.