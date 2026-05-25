CBZC bada 18 przypadków fałszywych zgłoszeń

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości bada 18 fałszywych alarmów z całego kraju. Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, chodzi o incydenty wytypowane od 11 maja - fałszywe wezwania do mieszkań należących do osób związanych z opozycją. Mogą stać za nimi ci sami sprawcy.

Najwięcej wezwań dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadamiano o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe.

Jakie scenariusze są brane pod uwagę?

Aktualnie prowadzona jest analiza śledcza z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ustalane są dane mogące zidentyfikować sprawcę lub sprawców. Jak informuje reporter RMF FM mamy do czynienia połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów. To wymaga wniosków o międzynarodową pomoc prawną.

Na razie nie ma wiodącej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację, mogą za tym stać obce służby, ale możemy mieć także do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.

Fałszywy alarm o pożarze w rodzinnym domu Karola Nawrockiego

Jednym z przykładów takiego incydentu jest zdarzenie, do którego doszło w sobotni wieczór. Służby otrzymały fałszywe zgłoszenie dotyczące m.in. pożaru w rodzinnym mieszkaniu prezydenta Nawrockiego w Gdańsku. Wyważyły drzwi i weszły do środka. Informował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, premier Donald Tusk, a także szef MSWiA Marcin Kierwiński.