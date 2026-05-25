Już ponad 22 tysiące osób zarejestrowało się do największej charytatywnej sztafety biznesowej w Polsce. Jubileuszowa, 15. edycja Poland Business Run zachęca firmy, instytucje i grupy przyjaciół do wspólnego biegania i pomagania osobom z niepełnosprawnościami. W tym roku wydarzenie odbędzie się w Krakowie, a także w formule wirtualnej, umożliwiając udział drużynom z całego świata.

Poland Business Run 2026 – jubileuszowa edycja z rekordową frekwencją / materiały prasowe /

Poland Business Run już od 15 lat mobilizuje pracowników firm, przedstawicieli instytucji oraz grupy przyjaciół do sportowej rywalizacji połączonej z akcją charytatywną. Tegoroczna edycja wydarzenia przyciąga rekordowe zainteresowanie - zaledwie kilka dni po otwarciu zapisów liczba zgłoszonych uczestników przekroczyła 22 tysiące. To wyraźny sygnał, jak bardzo inicjatywa ta wpisała się w kalendarz ogólnopolskich wydarzeń sportowych i charytatywnych.

Widzimy bardzo dużą mobilizację od pierwszych dni zapisów. Firmy wracają z kolejnymi zespołami, uczestnicy zachęcają znajomych, a do biegu dołączają nowe drużyny. To pokazuje, że jubileuszowa edycja Poland Business Run naprawdę porusza ludzi i przypomina, jak dużą siłę ma wspólne działanie - podkreśla Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Kraków - serce Poland Business Run

Kraków niezmiennie pozostaje centrum wydarzenia. To właśnie tutaj w 2012 roku narodziła się idea Poland Business Run. Od tego czasu co roku na trasie pojawiają się tysiące uczestników, którzy wspólnie pokonują kolejne kilometry, niosąc pomoc potrzebującym.

Jubileuszowa sztafeta odbędzie się w dniach 5 i 6 września 2026 roku, a uczestnicy tradycyjnie wystartują w pięcioosobowych drużynach, z których każdy zawodnik pokona dystans 4 kilometrów. Trasa biegu prowadzić będzie wokół malowniczych krakowskich Błoń oraz Parku Jordana.

Bieg dla każdego: formuła stacjonarna i wirtualna

Organizatorzy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników z całego świata, przygotowali również formułę wirtualną. Od 31 sierpnia do 6 września drużyny mogą rywalizować niezależnie od miejsca zamieszkania.

Każdy uczestnik pokonuje 4 kilometry na wybranej przez siebie trasie, korzystając z aplikacji lub zegarka sportowego. Wynik drużyny zostaje zaliczony dopiero po ukończeniu dystansu przez wszystkich jej członków. Dzięki temu Poland Business Run przekracza nie tylko granice geograficzne, ale także bariery czasowe, łącząc ludzi w duchu pomagania.

Pomaganie przez bieganie

Poland Business Run to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim realna pomoc dla osób z niepełnosprawnością ruchową, po amputacjach oraz po mastektomii. Zebrane środki przeznaczane są na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego oraz finansowanie rehabilitacji i wsparcia psychologicznego. W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu 46 tysięcy uczestników, pomoc otrzymało aż 159 osób. Łącznie od 2012 roku wsparcie trafiło do blisko 1400 osób.

To dla nas wyjątkowa edycja, bo świętujemy 15 lat Poland Business Run. Mimo upływu czasu idea biegu wciąż przyciąga tysiące osób i firm, które chcą pomagać. To oni tworzą historię tego wydarzenia przez ostatnie 15 lat - mówi Kamil Bąbel, dyrektor projektu Poland Business Run.

Rejestracja trwa do 10 czerwca

Zgłoszenia do jubileuszowej edycji Poland Business Run przyjmowane są do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizatorzy zachęcają, by nie zwlekać z rejestracją i dołączyć do wyjątkowego wydarzenia, które od lat łączy sport z pomocą potrzebującym. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej biegu.