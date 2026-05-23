Policja ustala okoliczności zdarzenia, do którego doszło wczoraj w wielkopolskim Odolanowie. Pięcioletni chłopiec został postrzelony z wiatrówki przez swojego 13-letniego brata.

Jak informuje Ewa Golińska-Jurasz z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, dramatyczne wydarzenia rozegrały się wczoraj na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że trzynastoletni chłopiec bawił się w ogrodzie. Strzelał z wiatrówki do tarczy. Na linię tego strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat. W wyniku zdarzenia młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza. Przewieziono go do szpitala.

Policja przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia. Zabezpieczyła wiatrówkę. Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie.

Rodzice chłopców byli trzeźwi. Jak informuje Ewa Golińska, pod tym adresem nie było nigdy interwencji w związku z przemocą domową.

O zdarzeniu został poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek.