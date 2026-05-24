Będą pieniądze na jednorazowe odprawy dla górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Marcin Buczek. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu umowy z Ministerstwem Energii. Korzystanie przez górników z jednorazowych odpraw to jeden z elementów programu, który ma poprawić trudną sytuację JSW.

Odprawa przysługuje pracownikom z co najmniej trzyletnim stażem.

Ich odejście z górnictwa ma być definitywne.

Taka odprawa to 170 tysięcy złotych. W JSW może z niej skorzystać nieco ponad 1100 osób. Jak informują przedstawiciele spółki, pracownicy będą mogli zacząć pobierać odprawy już w najbliższych dniach.

Wspomniane jednorazowe odprawy oraz urlopy górnicze to specjalny program, który ma być realizowany przez 5 najbliższych lat.

Łącznie obejmuje on ponad 4 200 pracowników, a jego koszty szacowane są na około pół miliarda złotych.