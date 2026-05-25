Wielką fetą na krakowskim Rynku Głównym zakończył się dla Wisły Kraków szczęśliwy sezon. Klub wraca do ekstraklasy po czteroletniej przerwie. W niedzielę w Krakowie świętowano "na całego".

Wiślacka feta na krakowskim Rynku. Kibice cieszyli się z awansu do Ekstraklasy

Wisła Kraków wygrała w niedzielę ostatni mecz w tym sezonie, pokonując u siebie Pogoń Siedlce 2:0. Na listę strzelców wpisali się Wiktor Biedrzycki i Marko Bozić.

Stadion przy Reymonta był wypełniony po brzegi i wiadome było, że kibice przemieszczą się na rynek, by wspólnie z piłkarzami fetować awans.

Pierwsi fani pojawili się pod Sukiennicami niedługo po ostatnim gwizdku, ale naprawdę gęsto zrobiło się chwilę po 20:00. Prowadzący doping usadowili się na balkonie Sukiennic i stamtąd, w towarzystwie muzyków związanych z Filharmonią Krakowską, zagrzewali kibiców.

Żywiołowy, głośny i kolorowy był tego wieczoru rynek. Nie zabrakło klubowych szalików i flag. Było także mnóstwo rac, choć organizatorzy wielokrotnie prosili przez mikrofony, by ich nie odpalać. Odnotowano przynajmniej kilkadziesiąt przypadków poparzeń - donosi "Gazeta Krakowska".

Piłkarze dotarli pod Adasia już po zmroku. Prezes Jarosław Królewski, trener Mariusz Jop i zawodnicy Wisły dziękowali kibicom za wytrwałe wsparcie w ostatnich latach. Ci odwdzięczali się, skandując ich nazwiska.



"Rynek w ekstazie. Wisła znowu w ekstraklasie!" - dało się słyszeć wielokrotnie. Świętowanie - to wspólne, oficjalne - zakończyło się około godziny 22. Sporo osób przeniosło się potem do restauracji czy barów. Część fanów mogła chcieć w podskokach dopaść do komputera, jako że w trakcie fety przekazano, iż liczba dostępnych karnetów na przyszły sezon jest już coraz mniejsza.

