Premier Li Qiang powtórzył te zalecenia, wzywając do szybkiego i rzetelnego informowania opinii publicznej oraz surowego rozliczania osób odpowiedzialnych za wypadek.

Akcja ratunkowa trwa, a przyczyny eksplozji są przedmiotem śledztwa - poinformowały lokalne służby ratownicze w Qinyuan.

Właściciele kopalni zatrzymani

W Chinach w kwietniu cztery osoby zginęły w wyniku zawalenia się dachu w kopalni węgla w Xingxian w prowincji Shanxi. W 2023 roku zawał w kopalni odkrywkowej doprowadził do śmierci 53 osób w regionie Mongolia Wewnętrzna.

Od początku XXI wieku Chiny znacząco ograniczyły jednak liczbę śmiertelnych wypadków w kopalniach węgla - najczęściej spowodowanych wybuchami gazu lub zalaniami - dzięki zaostrzeniu przepisów i poprawie standardów bezpieczeństwa. Wypadek w Liushenyu jest - co warto podkreślić - jednym z najtragiczniejszych w ostatniej dekadzie.

Kierownictwo firmy zarządzającej kopalnią zostało zatrzymane - podała agencja Xinhua.

Wcześniej informowano o ośmiu ofiarach śmiertelnych i ponad 200 osobach, którym udało się bezpiecznie wydostać na powierzchnię. Agencja Xinhua nie wyjaśniła przyczyn gwałtownego wzrostu liczby ofiar.

Węgiel jest w Chinach najważniejszym źródłem energii mimo podejmowanych w ostatnich latach wysiłków na rzecz odejścia od paliw kopalnych. Shanxi, jedna z biedniejszych prowincji kraju, jest stolicą górnictwa węglowego Chin i odpowiada za ponad 25 proc. krajowego wydobycia.