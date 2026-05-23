W kopalni węgla w prowincji Shanxi na północnym wschodzie Chin w piątek doszło do ogromnej eksplozji gazu. Państwowa telewizja CCTV podaje, że zginęło co najmniej 90 osób.
Do eksplozji doszło późnym wieczorem w kopalni Liushenyu w powiecie Qinyuan. W chwili wypadku pod ziemią pracowało 247 górników - podała wcześniej tego dnia agencja Xinhua.
Prezydent Chin Xi Jinping wezwał władze do "dołożenia wszelkich starań" w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz sprawnym prowadzeniu akcji ratunkowej. Polecił także dokładne zbadanie przyczyn tragedii i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności zgodnie z prawem - przekazała Xinhua.