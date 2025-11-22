Wybuch gazu w jednym z domów w Częstochowie. Dwie osoby zabrano do szpitala. Budynek jest uszkodzony.
Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie ok. godz. 8. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do rozszczelnienia butli gazowej, gaz przez jakiś czas się ulatniał i w pewnym momencie eksplodował.
W chwili wybuchu w mieszkaniu byli kobieta i mężczyzna w wieku około 70 lat. Oboje zostali zabrani do szpitala.
Inspektor budowlany zdecydował, że na razie do budynku nie można wracać, bo eksplozja naruszyła konstrukcję dachu.