Wybuch gazu w jednym z domów w Częstochowie. Dwie osoby zabrano do szpitala. Budynek jest uszkodzony.

Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie ok. godz. 8 (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie ok. godz. 8. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do rozszczelnienia butli gazowej, gaz przez jakiś czas się ulatniał i w pewnym momencie eksplodował.

W chwili wybuchu w mieszkaniu byli kobieta i mężczyzna w wieku około 70 lat. Oboje zostali zabrani do szpitala.

Inspektor budowlany zdecydował, że na razie do budynku nie można wracać, bo eksplozja naruszyła konstrukcję dachu.

