Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło na autostradzie A2 na Mazowszu. Między węzłami Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki zderzyły się trzy ciężarówki. Jedna osoba została ranna.

W wyniku wypadku jedna osoba została ranna / Facebook/Policja Żyrardów / Policja

Groźny wypadek na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki na Mazowszu. Rano zderzyły się tam trzy ciężarówki.

W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. Na autostradzie musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, by przetransportować poszkodowaną osobę do szpitala.

Kierowcy jadący w stronę Warszawy na węźle Wiskitki kierowani są objazdami na drogę krajową nr 50 i drogę wojewódzką 719.