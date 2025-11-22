Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło na autostradzie A2 na Mazowszu. Między węzłami Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki zderzyły się trzy ciężarówki. Jedna osoba została ranna.
Groźny wypadek na autostradzie A2 między węzłami Wiskitki - Grodzisk Mazowiecki na Mazowszu. Rano zderzyły się tam trzy ciężarówki.
W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. Na autostradzie musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratowniczego, by przetransportować poszkodowaną osobę do szpitala.
Kierowcy jadący w stronę Warszawy na węźle Wiskitki kierowani są objazdami na drogę krajową nr 50 i drogę wojewódzką 719.