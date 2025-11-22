Polscy policjanci wraz z zagranicznymi służbami zatrzymali Tomasza M. - Polaka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. Jest on podejrzewany o kierowanie dwiema zorganizowanymi grupami przestępczymi odpowiedzialnymi za produkcję milionów sztuk nielegalnych papierosów.

Tomasz M. został zatrzymany na Cyprze / CBŚP / Policja

Dwie fabryki, 140 mln zł strat Skarbu Państwa

Tomasz M. był poszukiwany od stycznia. Według ustaleń śledczych miał stać na czele dwóch zorganizowanych grup przestępczych, które prowadziły nielegalne fabryki papierosów działające na terenie kraju.

Pierwszą z nich funkcjonariusze zlikwidowali w 2021 roku na terenie województwa opolskiego. W hali produkcyjnej zabezpieczono kompletną linię technologiczną, kompresory, agregat prądotwórczy, ponad 8 ton tytoniu oraz 3,5 mln gotowych papierosów. Z opinii biegłego wynika, że w tym miejscu mogło powstać co najmniej 28 mln sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Kolejna fabryka została ujawniona w 2023 roku na Dolnym Śląsku. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. urządzenia produkcyjne, kompresory, blisko 100 tys. papierosów, około 2,5 tony tytoniu oraz liczne komponenty wykorzystywane w procesie wytwarzania. Szacuje się, że wydajność tego zakładu mogła sięgać nawet 115 mln sztuk papierosów.

Łączne straty Skarbu Państwa wynikające z działalności obu grup mogą wynosić co najmniej 140 mln zł.

Odnaleziony na Cyprze

Do zatrzymania Tomasza M. doszło na terenie Cypru. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej. Operację przeprowadzono przy zaangażowaniu oficera łącznikowego polskiej policji w Turcji, funkcjonariuszy Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP, Biura Kryminalnego KGP, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz policjantów tureckich.

W piątek zatrzymany mężczyzna został sprowadzony do Polski.