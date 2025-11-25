Sosnowiec ogłosił przetarg na budowę 7,5 km tzw. velostrad, czyli metropolitalnych dróg rowerowych o podwyższonym standardzie. Inwestycja powstanie we współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią oraz samorządem województwa śląskiego. Nowe trasy połączą Sosnowiec z Katowicami, Będzinem i Czeladzią.

Sosnowiec zamawia budowę 7,5 km nowych velostrad (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sosnowiec zamawia budowę 7,5 km nowych velostrad, które połączą miasto z Katowicami, Będzinem i Czeladzią.

Inwestycja powstaje dzięki współpracy z GZM i wsparciu unijnych funduszy, a realizacja ma potrwać 30 miesięcy od podpisania umowy.

Docelowo w regionie GZM ma powstać około 120 km metropolitalnych tras rowerowych ułatwiających komunikację między miastami.

Projekt obejmuje trzy odcinki: Katowice-Sosnowiec (2,68 km), Sosnowiec-Będzin (3,31 km) oraz Sosnowiec-Czeladź (1,53 km). Budowa zostanie sfinansowana m.in. z unijnych środków - w październiku GZM i Sosnowiec otrzymały ponad 67 mln zł dotacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-27.

Velostrady mają być szybkimi, bezkolizyjnymi trasami rowerowymi, które ułatwią komunikację między miastami regionu. W ramach projektu przewidziano także zakup elektrycznego autobusu i montaż ładowarek.

Oferty w przetargu mają być znane na początku 2026 roku - poinformował prezydent Sosnowca. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 30 miesięcy na realizację inwestycji, z czego około rok zajmie projektowanie i uzyskanie pozwoleń.

Docelowo w GZM ma powstać dziewięć velostrad o łącznej długości ok. 120 km. Pierwszy odcinek już działa w Katowicach, a kolejne są w fazie projektowania lub realizacji.