Pożar hotelu nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Ogień wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek. Na szczęście nikt nie został ranny.

Pożar wybuchł w części hotelu nad jeziorem Ukiel w Olsztynie / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy z poniedziałku na wtorek w Olsztynie wybuchł pożar w hotelu nad jeziorem Ukiel.

Ogień pojawił się w części rekreacyjnej obiektu, gdzie znajdowały się m.in. basen i sauna.

Część mieszkalna hotelu nie została uszkodzona.

Kilkanaście osób ewakuowało się samodzielnie, pozostałym pomogli strażacy. Nikt nie odniósł obrażeń w wyniku pożaru.

W Olsztynie doszło w nocy do pożaru hotelu nad jeziorem Ukiel.

Kilkanaście osób ewakuowało się z obiektu samodzielnie, innym pomogli strażacy. Nikt nie ucierpiał.

Do pożaru doszło w części rekreacyjnej obiektu - znajdowały się tam m.in. basen i sauna. Część mieszkalna hotelu pozostała nienaruszona - poinformował dyżurny komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej w Olsztynie.

Przyczyny wybuchu ognia ustala policja.

Hotel opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym napisał, że "cała strefa SPA pozostaje zamknięta do odwołania. Hotel, restauracja oraz atrakcje zewnętrzne funkcjonują nieprzerwanie i są w pełni dostępne".