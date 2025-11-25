Pożar hotelu nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Ogień wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek. Na szczęście nikt nie został ranny.
- W nocy z poniedziałku na wtorek w Olsztynie wybuchł pożar w hotelu nad jeziorem Ukiel.
- Ogień pojawił się w części rekreacyjnej obiektu, gdzie znajdowały się m.in. basen i sauna.
- Część mieszkalna hotelu nie została uszkodzona.
- Kilkanaście osób ewakuowało się samodzielnie, pozostałym pomogli strażacy. Nikt nie odniósł obrażeń w wyniku pożaru.
W Olsztynie doszło w nocy do pożaru hotelu nad jeziorem Ukiel.
Kilkanaście osób ewakuowało się z obiektu samodzielnie, innym pomogli strażacy. Nikt nie ucierpiał.
Do pożaru doszło w części rekreacyjnej obiektu - znajdowały się tam m.in. basen i sauna. Część mieszkalna hotelu pozostała nienaruszona - poinformował dyżurny komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej w Olsztynie.
Przyczyny wybuchu ognia ustala policja.
Hotel opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym napisał, że "cała strefa SPA pozostaje zamknięta do odwołania. Hotel, restauracja oraz atrakcje zewnętrzne funkcjonują nieprzerwanie i są w pełni dostępne".