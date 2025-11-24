W budynku przy Dobrawy w Pszczynie około godziny 20:00 wybuchł pożar. Burmistrz miejscowości Dariusz Skrobol przekazał, że zginęła jedna osoba, a kolejna została przewieziona do szpitala. "Mieszkańcy budynku przy ul. Dobrawy 1a/c zostali ewakuowani, a gmina zapewnia im bezpieczne lokale zastępcze" - zaznaczył.

Dyżurny śląskich strażaków w rozmowie z RMF FM przekazał, że ogień pojawił się w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze. Na miejscu było osiem zastępów straży pożarnej.



"Niestety nie mam dobrych wieści" - napisał burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol odnosząc się do pożaru. "Z ogromnym smutkiem informuję, że w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć, a kolejna została przewieziona do szpitala. Trzy osoby zostały przebadane na miejscu przez zespół ratowników medycznych" - zaznaczył.

Strażacy dogaszają pożar.

"Mieszkańcy budynku przy ul. Dobrawy 1a/c zostali ewakuowani, a gmina zapewnia im bezpieczne lokale zastępcze" - dodał burmistrz.