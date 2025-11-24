Nowa impreza bożonarodzeniowa na mapie Śląska. W dniach 13-14 grudnia w Goczałkowicach-Zdroju odbędzie się pierwsza edycja Jarmarku Bożonarodzeniowego Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Przez dwa dni mieszkańcy i goście będą mogli poznać i zakupić regionalne produkty – od kosmetyków i wyrobów uzdrowiskowych, przez miody, przetwory, tradycyjne pieczywo, po lokalne piwa i sery.
- W Goczałkowicach-Zdroju 13 i 14 grudnia odbędzie się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej z prezentacją regionalnych produktów.
- W programie przewidziano warsztaty, koncerty, pokazy tradycji świątecznych oraz występy lokalnych artystów.
- Organizatorzy zapraszają do wspólnego odkrywania świątecznej atmosfery i lokalnych tradycji regionu pszczyńskiego.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Część wystawców nowej imprezy przygotuje gotowe zestawy świąteczne.
Na uczestników czeka bogaty program artystyczny i warsztatowy. W planie m.in. pracownia św. Mikołaja, dekorowanie pierników, warsztaty tworzenia leśnych ozdób oraz słuchowisko "Opowieść wigilijna" w grocie solnej.
Spotkanie dotyczące bożonarodzeniowych zwyczajów regionu poprowadzi Bernadetta Kędzior z Izby Regionalnej w Łące.
Na scenie wystąpią lokalne zespoły, orkiestra ludowa oraz młodzi artyści. Zaplanowano także koncert "Christmas Standards" i spektakl dla dzieci.
W ramach jarmarku odbędzie się wystawa konkursowa "Boże Narodzenie w moim domu, gminie, regionie" oraz kiermasz świątecznych prac w bibliotece.
Organizatorzy - Powiat Pszczyński, Gmina Goczałkowice-Zdrój i miejscowe uzdrowisko - zapraszają do wspólnego odkrywania lokalnych tradycji i świątecznej atmosfery.
Pełny program jarmarku znajdziecie: TUTAJ.