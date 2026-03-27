W jednym z budynków Szpitala Powiatowego w Myszkowie w Śląskiem wykryto bakterię legionelli - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. W związku z tym wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu szpitala, które wpłyną na pacjentów tej placówki.

Szpital - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze Świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl

Jak ustaliła nasza dziennikarka, problem dotyczy nowej części budynku, w której znajduje się izba przyjęć, pracownia hemodynamiki - kardiologii inwazyjnej - a także blok operacyjny i oddziały: chirurgii urazowo-ortopedycznej, pediatrii i ginekologii.

Żeby zapewnić ciągłość udzielania świadczeń, szpital zdecydował się przenieść izbę przyjęć oraz oddział urazowo-ortopedyczny do drugiego budynku. Ginekologię zaś przeniesiono do pomieszczeń oddziału chirurgii ogólnej, a czwórkę dzieci z oddziału pediatrycznego przetransportowano do szpitala w Zawierciu.

Dwa oddziały zostały zawieszone

Wykrycie groźnej bakterii w powiatowym szpitalu w Myszkowie spowodowało także zawieszenie funkcjonowania oddziału hemodynamiki i bloku operacyjnego. Trwa czyszczenie i dezynfekcja instalacji.

Legionella to rodzaj bakterii żyjących w wodzie i glebie. Wywołują groźną chorobę układu oddechowego - legionellozę (w tym ciężkie zapalenie płuc) lub łagodniejszą gorączkę Pontiac.