Po kompleksowej renowacji Pomnik Powstańca Śląskiego ponownie stanął na Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie. Monument, upamiętniający walkę o przynależność Górnego Śląska do Polski, przeszedł gruntowną konserwację, obejmującą m.in. oczyszczenie rzeźby, uzupełnienie cokołu, wymianę części płyt granitowych oraz zabezpieczenie hydrofobowe. Resort kultury dofinansował prace kwotą 238 tys. zł.

Uroczystość odsłonięcia po renowacji Pomnika Powstańca Śląskiego na placu Powstańców Śląskich w Chorzowie / Art Service / PAP

Pomnik Powstańca Śląskiego po gruntownej renowacji wrócił na Plac Powstańców Śląskich w Chorzowie, upamiętniając walkę o polskość regionu.

Prace konserwatorskie objęły m.in. oczyszczenie rzeźby, naprawę cokołu i zabezpieczenie monumentu.

Monument pozostaje ważnym symbolem pamięci historycznej i tożsamości lokalnej społeczności, a władze miasta planują dalszą rewitalizację placu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jak podkreśla miejska konserwator zabytków Anna Piontek, pomnik jest nie tylko symbolem pamięci o powstaniach śląskich, ale także świadkiem burzliwej historii regionu. Po raz pierwszy odsłonił go w 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki, w miejscu wcześniejszego pomnika Germanii. Zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej, powrócił do przestrzeni publicznej w 1971 roku, już w obecnej lokalizacji.

Monument przedstawia powstańca w stroju hutnika, co nawiązuje do przemysłowego charakteru dawnej Królewskiej Huty. Według Adama Lapskiego z Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Chorzowie twarz postaci wzorowana jest na Juliuszu Ligoniu, śląskim działaczu narodowym. Pomnik waży ok. 3,8 tony i mierzy blisko cztery metry wysokości, a postument - 3,5 metra.

Miejska konserwator zabytków w Chorzowie Anna Piątek podczas uroczystości odsłonięcia po renowacji Pomnika Powstańca Śląskiego / Art Service / PAP

/ Art Service / PAP

Władze Chorzowa zapowiadają, że w przyszłości możliwa jest także szersza rewitalizacja Placu Powstańców Śląskich, by miejsce to nadal pełniło funkcję przestrzeni pamięci i refleksji nad historią regionu.

Powstania śląskie z lat 1919-1921 doprowadziły do przyłączenia najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska do Polski. W trzecim powstaniu wzięło udział nawet 60 tys. ochotników. W 1922 roku Rada Ambasadorów podzieliła Górny Śląsk między Polskę a Niemcy, a polska część regionu uzyskała autonomię gospodarczą i polityczną.