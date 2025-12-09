Po kompleksowej renowacji Pomnik Powstańca Śląskiego ponownie stanął na Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie. Monument, upamiętniający walkę o przynależność Górnego Śląska do Polski, przeszedł gruntowną konserwację, obejmującą m.in. oczyszczenie rzeźby, uzupełnienie cokołu, wymianę części płyt granitowych oraz zabezpieczenie hydrofobowe. Resort kultury dofinansował prace kwotą 238 tys. zł.
- Pomnik Powstańca Śląskiego po gruntownej renowacji wrócił na Plac Powstańców Śląskich w Chorzowie, upamiętniając walkę o polskość regionu.
- Prace konserwatorskie objęły m.in. oczyszczenie rzeźby, naprawę cokołu i zabezpieczenie monumentu.
- Monument pozostaje ważnym symbolem pamięci historycznej i tożsamości lokalnej społeczności, a władze miasta planują dalszą rewitalizację placu.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
Jak podkreśla miejska konserwator zabytków Anna Piontek, pomnik jest nie tylko symbolem pamięci o powstaniach śląskich, ale także świadkiem burzliwej historii regionu. Po raz pierwszy odsłonił go w 1927 roku prezydent Ignacy Mościcki, w miejscu wcześniejszego pomnika Germanii. Zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej, powrócił do przestrzeni publicznej w 1971 roku, już w obecnej lokalizacji.
Monument przedstawia powstańca w stroju hutnika, co nawiązuje do przemysłowego charakteru dawnej Królewskiej Huty. Według Adama Lapskiego z Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta w Chorzowie twarz postaci wzorowana jest na Juliuszu Ligoniu, śląskim działaczu narodowym. Pomnik waży ok. 3,8 tony i mierzy blisko cztery metry wysokości, a postument - 3,5 metra.
Władze Chorzowa zapowiadają, że w przyszłości możliwa jest także szersza rewitalizacja Placu Powstańców Śląskich, by miejsce to nadal pełniło funkcję przestrzeni pamięci i refleksji nad historią regionu.
Powstania śląskie z lat 1919-1921 doprowadziły do przyłączenia najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska do Polski. W trzecim powstaniu wzięło udział nawet 60 tys. ochotników. W 1922 roku Rada Ambasadorów podzieliła Górny Śląsk między Polskę a Niemcy, a polska część regionu uzyskała autonomię gospodarczą i polityczną.